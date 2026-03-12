Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào hôm nay (12/3).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít (giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%), thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít (tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít (tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%).

Dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít (tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg (giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%).

Giá xăng dầu đảo chiều tăng. Ảnh: Nam Khánh

Tại lần điều hành tối nay, liên bộ đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức rất cao để kiềm chế đà tăng.

Theo đó, xăng sinh học chi 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu madút 4.000 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 11/3), giá xăng dầu bất ngờ quay đầu hạ nhanh sau 4 phiên tăng mạnh liên tiếp.

Tại kỳ điều hành 11/3, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 3.880 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 hạ 3.619 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 5.706 đồng/kg. Còn giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm tới 7.966 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành ngày 11/3, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa bình ổn và điều chỉnh giá.

Cụ thể, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 4.000 đồng/lít/kg đối với xăng các loại, dầu hỏa, dầu mazut. Đây cũng là kỳ điều chỉnh thứ hai liên tiếp cơ quan điều hành “kích hoạt” chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trên thị trường ngày 11/3 vẫn neo ở mức rất cao.