Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng. Tính chung 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Sáng 3/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước. So với tháng 12/2025, CPI tăng 4,41% và tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá so với tháng trước.

Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng 2,66%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Nguyên nhân chủ yếu là chỉ số giá xăng tăng 6,86% và giá dầu diesel tăng 0,75%.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo thế giới. Ảnh: Nam Khánh

Ở chiều ngược lại, giá vận tải hành khách bằng đường hàng không giảm 10,58% do nhu cầu đi lại, du lịch vào mùa thấp điểm và các hãng hàng không giảm giá vé để kích cầu. Giá vận tải hành khách đường sắt giảm 2,39%; ô tô đã qua sử dụng giảm 1,23%; ô tô mới giảm 1,09% và xe máy mới giảm 0,21%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,04%. Trong đó, giá gas tăng 10,35%; dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,63%; vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,4%.

Trong khi đó, giá thuê nhà giảm 0,22%, giá điện sinh hoạt giảm 1,99% và giá nước sinh hoạt giảm 0,09%. Theo Cục Thống kê, nhu cầu sử dụng điện, nước của các hộ gia đình giảm khi thời tiết chuyển mát, góp phần kéo giảm chỉ số giá của nhóm này.

Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng giá như giáo dục tăng 0,31%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm mạnh nhất với 0,87%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%, góp phần kéo CPI chung giảm 0,09 điểm phần trăm. Trong đó, giá thực phẩm giảm 0,32%, chủ yếu do giá thịt lợn giảm 2,33% khi nguồn cung trong nước tăng, sức tiêu thụ còn hạn chế và thịt lợn nhập khẩu giá thấp tạo áp lực cạnh tranh."

Theo Cục Thống kê, bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,66%, tác động làm CPI chung tăng 1,51 điểm phần trăm.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,61%, tác động làm CPI chung tăng 1,65 điểm phần trăm. Nhóm giao thông tăng 6,98%, tác động làm CPI chung tăng 0,7 điểm phần trăm, trong đó giá nhiên liệu tăng 13,09%...

Về lạm phát cơ bản, chỉ số này trong tháng 10 giảm 0,05% so với tháng trước nhưng tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng 4,57% của CPI bình quân chung.

Theo Cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống và dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Đối với thị trường vàng, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Chỉ số giá vàng trong nước tháng 10 giảm 2,85% so với tháng trước và giảm 2,94% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng vẫn tăng 37,28% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường ngoại tệ, chỉ số giá đô la Mỹ trong nước tháng 10 giảm 0,26% so với tháng trước, giảm 1,26% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê cho biết, giá đô la Mỹ trong nước giảm chủ yếu do nguồn cung ngoại tệ tương đối dồi dào và chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước.