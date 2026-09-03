Số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước. Trong đó, 10 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhóm giao thông tăng mạnh nhất, 4,09%, tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% qua các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Các nhóm còn lại cũng ghi nhận mức tăng, gồm: giáo dục tăng 0,47%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,11%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,10%; thông tin và truyền thông tăng 0,08%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm. Trong đó, giá thực phẩm giảm 0,05%, lương thực giảm 0,04%, còn dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,01%.

Theo Cục Thống kê, bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,45%. Ảnh: Nam Khánh

Bình quân 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất, 6,71%, làm CPI chung tăng 1,52 điểm phần trăm. Nhóm giao thông tăng 5,38%, tác động làm CPI chung tăng 0,54 điểm phần trăm.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,76%, làm CPI chung tăng 1,70 điểm phần trăm; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,46%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,67%; giáo dục tăng 3,42%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,79%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,71%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,03%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,08%; thông tin và truyền thông tăng 0,09%.

Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI. Theo Cục Thống kê, nguyên nhân là giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh, trong khi các yếu tố này được loại trừ khi tính lạm phát cơ bản.

Đáng chú ý, diễn biến giá vàng trong nước không cùng chiều với thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 8, tính đến ngày 25/8, ở mức hơn 4.377 USD/ounce, tăng 7,22% so với tháng trước.

Trong khi đó, chỉ số giá vàng trong nước tháng 8 giảm 0,65% so với tháng trước, nhưng tăng 16,98% so với cùng kỳ năm 2025. Tính bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng tới 46,98% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với USD, chỉ số giá USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng 8, tính đến ngày 25/8, đạt 99,65 điểm, giảm 1,17 điểm so với tháng trước.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 8 giảm 0,38% so với tháng trước, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 0,38% so với tháng 12/2025. Tuy nhiên, tính bình quân 8 tháng, chỉ số giá USD vẫn tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.