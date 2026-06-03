Ngày 3/6, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, chủ yếu do giá điện sinh hoạt, xăng dầu và giá thuê nhà cùng tăng. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% mà Chính phủ đề ra cho năm 2026.

Trong mức tăng 0,29% của CPI tháng 5, có 10 nhóm tăng giá, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 0,96%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Giá điện sinh hoạt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%, giá thuê nhà tăng 0,71% và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,81%. Ngược lại, giá gas giảm 1,5% theo diễn biến giá thế giới.

Giá điện, xăng dầu và giá thuê nhà tăng kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29%. Ảnh: Anh Nguyễn

Nhóm giao thông tăng 0,83%, tác động làm CPI chung tăng 0,08 điểm phần trăm. Giá xăng tăng 2,12%, trong khi chi phí bảo dưỡng phương tiện, phí học lái xe và phí cầu đường cũng đồng loạt đi lên. Tuy nhiên, giá dầu diesel giảm mạnh 16,42% và giá dịch vụ giao thông công cộng giảm 1,47%.

Giá dịch vụ du lịch tiếp tục tăng trong cao điểm hè, góp phần làm nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%. Trong đó, giá tour du lịch trọn gói tăng 1,19%, khách sạn và nhà khách tăng 0,66%.

Một số nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ như đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; may mặc, giày dép tăng 0,13%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%.

Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, góp phần kéo CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm. Giá lương thực giảm 0,68%, thực phẩm giảm 0,25%, trong khi dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,36%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 6,64%; giao thông tăng 5,22%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%.

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,04%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung.