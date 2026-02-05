Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (5/2).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 35 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.439 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục đi lên. Ảnh: Nam Khánh

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.453 đồng/lít.

Giá dầu hỏa được điều chỉnh tăng 214 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.390 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.150 đồng/kg, tăng 517 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 29/1), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 56-214 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 761 đồng/kg.

Cũng như các kỳ điều hành trước, ở lần điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.