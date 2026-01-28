Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận biến động mạnh với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, trong đó xu hướng tăng mạnh vào cuối tuần. Tính chung trong tuần trước, giá cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều tăng hơn 2,5%.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (26/1), giá dầu thế giới giảm nhẹ do tác động của trận bão tuyết mùa đông lịch sử tại Mỹ gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng thận trọng trước các rủi ro địa chính trị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tại phiên giao dịch 27/1, giá dầu thế giới bật tăng hơn 3%, khi một cơn bão tuyết mùa đông nghiêm trọng quét qua khiến hoạt động khai thác dầu tại Mỹ bị đình trệ và xuất khẩu dầu từ khu vực Bờ Vịnh nước này tạm thời gián đoạn.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/1), giá dầu thế giới tiếp đà đi lên. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h12' ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 67,74 USD/thùng, tăng 0,25%. Còn giá dầu WTI tăng 0,34%, lên mức 62,6 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể tăng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (29/1).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 420-530 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 520-650 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu tăng sau khi giảm vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 22/1), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 81 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 hạ 93 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 413 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.700 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.950 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 253 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.872 đồng/kg, tăng 471 đồng/kg.