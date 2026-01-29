Chiều nay (29/1), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 214 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.339 đồng/lít.

Giá xăng đảo chiều tăng. Ảnh: Nam Khánh

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.173 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 226 đồng/lít so với mức hiện hành.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 22/1), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 81-93 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 413 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 471 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.