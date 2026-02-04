Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua bật tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng, do đồng USD suy yếu và những lo ngại về gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (2/2), giá dầu thế giới giảm hơn 4% khi tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington, một tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ với quốc gia thành viên OPEC này.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên và dự báo thời tiết ôn hòa hơn tại Mỹ cũng là yếu tố tác động lên giá dầu.

Tại phiên giao dịch 3/2, giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 2% sau khi Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Iran, làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể bị gián đoạn.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/2), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h52' ngày 4/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 67,33 USD/thùng, tăng 1,55%. Còn giá dầu WTI tăng 1,06%, lên mức 63,88 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể tăng tiếp. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (5/2).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 70-120 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 230-330 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ 2 liên tiếp.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 29/1), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 214 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.339 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.173 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 226 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg.