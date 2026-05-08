Thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 4/2026, các doanh nghiệp ở nước ta tiếp tục chi ra gần 716 triệu USD để nhập khẩu khoảng 0,76 triệu tấn dầu thô.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, lượng dầu thô nhập về lên tới hơn 3,79 triệu tấn, giá trị ước khoảng gần 2,4 tỷ USD. Theo đó, nhập khẩu dầu thô trong 4 tháng qua giảm mạnh 23,2% về lượng và giảm 16,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 4 vừa qua, lượng nhập khẩu xăng dầu thành phẩm các loại đạt trên 0,77 triệu tấn, kim ngạch đạt gần 1,26 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 4,13 triệu tấn xăng dầu các loại, giá trị ước hơn 4,26 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 28,7% về lượng và tăng vọt 92,6% về giá trị.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã chi ra gần 1,03 tỷ USD để nhập khẩu hơn 1,04 triệu tấn xăng; nhập khẩu dầu diesel đạt 2,19 triệu tấn, với giá trị gần 2,38 tỷ USD; giá trị nhập khẩu dầu mazut và nhiên liệu bay lần lượt đạt 114,2 triệu USD và 743,9 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu và dầu thô trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,92 triệu tấn, với giá trị đạt gần 6,66 tỷ USD.

Doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu thành phẩm các loại. Ảnh: Nam Khánh

Việc các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu thành phẩm các loại diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho thấy, giá trị hàng tồn kho tính đến cuối quý I lên tới gần 29.754 tỷ đồng, tăng mạnh 114,6% so với con số tồn kho đầu kỳ là gần 13.862 tỷ đồng. Trong đó, hàng đang đi trên đường của Petrolimex cũng đã tăng đột biến từ gần 1.478 tỷ vào đầu năm lên 10.094 tỷ đồng vào cuối quý I.

Tại văn bản giải trình, Petrolimex cho biết duy trì tồn trữ vượt quy định, với lượng dự trữ khoảng gần 1 triệu m3/tấn, cao gấp 1,3 lần mức tối thiểu. Việc này nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.

Tương tự, tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty CP (PVOIL), hàng tồn kho trong quý I cũng lên tới hơn 11.191 tỷ đồng, tăng đột biến 302,8% so với con số tồn kho gần 2.778 tỷ đồng vào đầu năm nay. Trong đó, tính đến hết 31/3, hàng mua đang đi trên đường là gần 4.150 tỷ đồng, đầu năm chỉ gần 508 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2026, Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) có hàng tồn kho lên tới gần 21.574 tỷ đồng, tăng mạnh 70,3% so với ngưỡng tồn kho gần 12.667 tỷ đồng của đầu năm. Trong đó, chỉ riêng hàng mua đang đi trên đường đã lên tới gần 9.166 tỷ đồng, đầu năm chỉ ở mức 3.756,5 tỷ đồng.

Nhìn chung, tồn kho của loạt doanh nghiệp đầu mối trong ngành dầu khí như BSR, Petrolimex hay PVOIL tăng vọt là xu hướng tất yếu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cho biết, tháng 4 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính đã kiểm soát và bảo đảm tình hình cung ứng xăng dầu.

Theo báo cáo, một trong những điểm đáng chú ý là năng lực dự trữ xăng dầu đã được cải thiện rõ rệt, tạo dư địa chủ động hơn trong điều hành. Từ mức dự trữ thương mại còn hạn chế trước đây, hiện nay quy mô dự trữ đã được nâng lên đáng kể, góp phần củng cố vững chắc khả năng ứng phó và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng trước các biến động từ bên ngoài.

Ngoài ra, hệ thống sản xuất trong nước cũng được vận hành ổn định. Các nhà máy lọc dầu được tổ chức phân luồng hoạt động hợp lý, bảo đảm duy trì công suất cao, góp phần giữ vững nguồn cung xăng dầu trong nước.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu cũng được điều hành theo sát diễn biến giá thế giới. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, giá xăng dầu ở nước ta đã được điều chỉnh tới 9 lần.

Cụ thể, giá dầu diesel có 3 lần điều chỉnh tăng và 6 lần điều chỉnh giảm. Tính từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel nay đã giảm 17.294 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III có 5 lần điều chỉnh tăng và 4 lần điều chỉnh giảm. Theo đó, tính từ mức đỉnh 3/4, giá xăng RON95-III đã giảm 2.622 đồng/lít.

Chung xu hướng, giá xăng E5 RON92 cũng có 5 lần điều chỉnh tăng và 4 lần điều chỉnh giảm. Song, tính từ mức đỉnh của tháng 4, giá loại xăng sinh học này đã giảm 1.638 đồng/lít.

Hiện, giá xăng ở nước ta thấp hơn Thái Lan 10.495 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 10.425 đồng/lít, thấp hơn Lào 16.780 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 10.052 đồng/lít.

Giá dầu diesel của Việt Nam cũng thấp hơn giá dầu Thái Lan 5.343 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 8.925 đồng/lít, thấp hơn Lào 17.067 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 3.819 đồng/lít.