Trong văn bản giải trình báo cáo tài chính quý I/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ âm gần 1.147,6 tỷ đồng. Kết quả này giảm 5.092% so với mức lãi 22,99 tỷ đồng của quý I/2025.

Sau hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý I của Petrolimex vẫn âm gần 662,5 tỷ đồng. So với mức lãi gần 210,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm mạnh 414%.

Petrolimex cho biết lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của tập đoàn theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn lý giải, mặc dù lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác tiếp tục ổn định và ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động kinh doanh xăng dầu (gồm Công ty mẹ và 34 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh xăng dầu trong nước) ghi nhận lỗ 930 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng).

Giá xăng dầu tăng mạnh rồi giảm sâu nhờ chính sách của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Petrolimex, nguyên nhân thua lỗ đến từ diễn biến giá xăng dầu thế giới và phụ phí thị trường. Theo đó, kể từ thời điểm xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát (ngày 28/2) đến nay, thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận những biến động bất thường và chưa từng có trong lịch sử. Giá dầu thành phẩm và các khoản phụ phí trong chuỗi cung ứng tăng đột biến, khó lường.

Trong tháng 3, giá xăng dầu có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, giá xăng thành phẩm (RON95) ở mức bình quân 137 USD/thùng, bằng 170% giá bình quân cùng kỳ và bằng 178% giá bình quân tháng 2/2026. Thậm chí, có thời điểm giá xăng thành phẩm tăng cao nhất, lên mức 170 USD/thùng, bằng 220% giá bình quân tháng 2/2026.

Tương tự, giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) ở mức bình quân 192 USD/thùng, bằng 222% giá bình quân cùng kỳ, bằng 214% giá bình quân tháng 2/2026. Có thời điểm, mặt hàng này giá tăng cao nhất, lên mức 292 USD/thùng, bằng 329% giá bình quân tháng 2/2026.

Từ cuối tháng 3 sang đầu tháng 4/2026, giá chuyển hướng giảm liên tục. Đến 21/4, giá xăng thành phẩm (RON95) về mức 124 USD/thùng, giảm 46 USD/thùng so với mức đỉnh vào ngày 23/3; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) lùi về mức 152 USD/thùng, giảm 140 USD/thùng so với mức đỉnh vào ngày 2/4.

Trong tháng 3, khi giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, nhiều thương nhân đầu mối nhỏ gặp khó trong nhập khẩu do nguồn cung khan hiếm, giá nhập và phụ phí tăng cao. Lo ngại thua lỗ, nhiều đơn vị hạn chế nhập hàng, khiến nhu cầu thị trường dồn sang các đầu mối lớn như Petrolimex.

Tổng sản lượng xuất bán tháng 3 của Petrolimex đạt 1,134 triệu m3/tấn xăng dầu, tăng 13% so với tháng 2 và tăng 20% so với cùng kỳ 2025.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrolimex đã chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập hàng.

Do nguồn cung từ các thương nhân đầu mối khác suy giảm, doanh nghiệp này đã phải tăng cường tìm kiếm nguồn hàng bổ sung. Cuối tháng 3, Petrolimex nhập hàng theo giá giao ngay, trong bối cảnh mặt bằng giá và phụ phí thị trường tăng rất cao.

Cụ thể, phụ phí lên tới 35-40 USD/thùng đối với dầu diesel và 12-15 USD/thùng đối với xăng, cao gấp nhiều lần so với mức thông thường 2,5-3 USD/thùng.

Đồng thời, Petrolimex duy trì tồn trữ vượt quy định, với lượng dự trữ khoảng gần 1 triệu m3/tấn, cao gấp 1,3 lần mức tối thiểu. Việc này nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.

Vì vậy, khi giá xăng dầu chuyển hướng giảm liên tục với biên độ lớn trong tháng 4, rủi ro do suy giảm giá trị hàng hóa đã nhập mua là yếu tố tác động trọng yếu đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu của tập đoàn trong quý I vừa qua, Petrolimex giải trình.