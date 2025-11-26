Trên thị trường quốc tế, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần biến động mạnh với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng.

Giá dầu tuần trước chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu năm 2026; OPEC+ thống nhất tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn...

Tính chung cả tuần qua, cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 3% và ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 21/10.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (24/11), giá dầu thế giới tăng 1,3% nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất và nghi ngờ về khả năng hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Đến phiên giao dịch 25/11, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1%, sau khi Ukraine phát tín hiệu cho thấy nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga đang có tiến triển.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (26/11), giá dầu thế giới biến động trái chiều. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h02' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 62,48 USD/thùng, giảm 1,4%. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,26%, lên mức 58,1 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có khả năng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (27/11).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai sẽ giảm từ 780-795 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 145 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm lần thứ hai liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/11), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 30 đồng/lít, giá bán là 20.540 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 40 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.800 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 40 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.820 đồng/lít.