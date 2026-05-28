Ngay sau quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp cũng thực hiện điều chỉnh giá xăng E10 trên thị trường.

Cụ thể, xăng E10 RON95-V có giá 24.560 đồng/lít, giảm 1.390 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.390 đồng/lít, chỉ còn 23.660 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 thấp hơn so với xăng RON95-III là 494 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động từ nhiều yếu tố như: diễn biến mới trong đàm phán giữa Mỹ và Iran; hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz dần phục hồi; lạm phát tại Mỹ gia tăng do giá năng lượng biến động mạnh; cùng với đó là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài.

Cùng với đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết lượng dầu dự trữ thương mại đang giảm nhanh.

Những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua biến động tăng giảm tùy từng mặt hàng, song xu hướng chung là giảm, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Theo đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/5 và kỳ điều hành ngày 28/5 đồng loạt giảm mạnh. Đơn cử, giá xăng RON92 giảm 7,49%, xuống mức 126,218 USD/thùng; xăng RON95 có giá 126,928 USD/thùng, giảm 9,19%.

Giá dầu diesel cũng giảm 5,54%, lùi về mức 146,698 USD/thùng, dầu mazut là 655,208 USD/tấn, giảm 9,16%.

Tại kỳ điều hành ngày 28/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Liên bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít xăng sinh học, 700 đồng/lít xăng không chì, 300 đồng/lít dầu diesel và 700 đồng/kg dầu mazut.

Bên cạnh đó, cơ quan điều hành quyết định tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng E10 được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh 1.390 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Hùng

Từ 1/6, xăng E10 RON95 sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON95 trên thị trường. Còn xăng E5 RON92 tiếp tục được bán tới ngày 31/12/2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen.

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Đặc biệt, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Đối với lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi sử dụng xăng E10, vị Thứ trưởng cho biết Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trường đại học, chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và doanh nghiệp liên quan để đánh giá mức độ tương thích của phương tiện đối với xăng E10.

Qua rà soát, đánh giá và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Đến nay, chưa có kết luận kỹ thuật chính thức cho thấy xăng E10 gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ phương tiện, Thứ trưởng chia sẻ.

Theo cập nhật ngày 28/5/2026, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan ở mức 35.464 đồng/lít, Campuchia 34.344 đồng/lít, Lào 39.360 đồng/lít, Trung Quốc 35.667 đồng/lít, trong khi Việt Nam ở mức 24.154 đồng/lít.

Đối với giá dầu, Thái Lan ở mức 32.983 đồng/lít, Campuchia 34.671 đồng/lít, Lào 40.104 đồng/lít, Trung Quốc 32.573 đồng/lít, còn Việt Nam là 27.651 đồng/lít.