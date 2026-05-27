Liên quan lộ trình triển khai xăng E10 từ ngày 1/6 tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chủ trương này được thực hiện nghiêm theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Quyết định số 53 ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đã quy định, sau thời gian thử nghiệm, từ ngày 1/12/2015, xăng tiêu thụ cho phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc là xăng E5 và từ ngày 1/12/2017 là xăng E10.

Sau nhiều thử nghiệm, xăng E5 đã chính thức phân phối trên cả nước từ 1/1/2018. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện xăng E10 theo Quyết định 53 vẫn chưa thực hiện được.

Vì vậy, sau khi báo cáo Chính phủ, việc mở rộng triển khai xăng E10 RON95 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6 được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định 53. Chủ trương này phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ sở pháp lý cũng như định hướng của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải carbon.

Xăng E10 đang được bán tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc. Ảnh: Tuấn Hùng

“Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Đặc biệt, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Do đó, việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường, mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

“Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột. Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng”, Thứ trưởng cho hay.

Đối với lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi sử dụng xăng E10, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trường đại học, chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và doanh nghiệp liên quan để đánh giá mức độ tương thích của phương tiện đối với xăng E10.

Qua rà soát, đánh giá và tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thực tế, E10 đang được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan hay Philippines, với tỷ lệ ethanol khác nhau.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Đến nay, chưa có kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ phương tiện.

Tuy nhiên, đối với một số phương tiện quá cũ, ít sử dụng hoặc hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu quả vận hành.

Quan điểm của Bộ Công Thương là phát triển nhiên liệu sinh học phải đi cùng yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu và quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, Bộ sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin khoa học, minh bạch và chính xác để người dân hiểu đúng về xăng sinh học, tránh tâm lý hoang mang hoặc thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến thị trường.