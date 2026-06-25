Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay. Đồng thời, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/lít (kg) đối với dầu diesel, dầu mazut.

Theo đó, giá xăng E5 không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít; xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây là kỳ thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu điều chỉnh giảm. So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 đang thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Trong thông cáo phát đi chiều 25/6, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố, như tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được nối lại trong khi xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và tiếp tục nhắm vào các cơ sở năng lượng của nhau.

Những yếu tố trên khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng giảm tùy từng mặt hàng, song xu hướng chung là đi xuống.

Bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 18/6 đến 25/6, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ở mức 102,266 USD/thùng, giảm 5,24%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III ở mức 104,458 USD/thùng, giảm 5,82%. Giá dầu diesel giảm 8,41%, xuống còn 111,386 USD/thùng; trong khi dầu mazut giảm mạnh 13,06%, xuống mức 455,730 USD/tấn.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, đồng thời thực hiện các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu, đồng thời trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 25/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực có chung đường biên giới.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm một số loại thuế với mặt hàng xăng dầu. Ảnh: Thạch Thảo

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 19.916 đồng/lít, trong khi ở Lào là 36.228 đồng/lít, Trung Quốc 32.268 đồng/lít, Thái Lan 31.416 đồng/lít và Campuchia ở mức 28.445 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá bán tại Việt Nam hiện ở mức 21.866 đồng/lít, còn tại Thái Lan là 30.324 đồng/lít, Lào 30.048 đồng/lít, Trung Quốc 29.251 đồng/lít và Campuchia 27.791 đồng/lít.

Thời gian qua, ngoài phụ thuộc vào yếu tố giá thế giới, giá xăng dầu ở nước ta giảm mạnh từ mức đỉnh còn bởi hầu hết các loại thuế xăng dầu đều đã giảm về 0 sau khi xảy ra xung đột ở khu vực Trung Đông.

Mới đây, Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu MFN ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường là 0 đồng, không tính thuế VAT và khôi phục áp dụng thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB - xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%). Thời gian áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng các loại trên nhằm đảm bảo hài hòa các mục tiêu: vừa kiểm soát giá năng lượng để ổn định vĩ mô, vừa tạo vùng đệm thích ứng để đưa các sắc thuế về mức bình thường một cách cuốn chiếu, đồng thời tránh cú sốc tăng giá đột ngột gây tâm lý tiêu cực cho thị trường và người dân.