Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (22/1).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 81 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 hạ 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Giá xăng đảo chiều đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 413 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.700 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.950 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 253 đồng/lít so với mức hiện hành.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.872 đồng/kg, tăng 471 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 15/1), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 143-152 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 226 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh giảm 2 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.