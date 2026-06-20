Trên sân Thành Long, nhà ĐKVĐ TP.HCM I chạm trán TP.HCM II trong ngày khai màn của giải. Không bất ngờ khi HLV Đoàn Thị Kim Chi cho một loạt trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng. Vắng Huỳnh Như, TP.HCM I phải chờ đến cuối hiệp 1 mới có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Phút 41, Cù Thị Huỳnh Như tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho TP.HCM I.

TP.HCM I thắng đậm trận ra quân. Ảnh: VFF

Hiệp 2, tinh thần thi đấu vẫn là vũ khí giúp TP.HCM II gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn chị. Mãi đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới có pha lập công tiếp theo nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I. Đây cũng là thời điểm mà TP.HCM II không còn theo được các pha tấn công dồn dập của đối thủ. K’Thủa lập cú đúp cùng cú sút chuẩn xác của Phan Thị Trang giúp TP.HCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Trận đấu tại sân Hà Đông giữa Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra với kịch bản không khác biệt. Hà Nội I ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1 nhờ công của Lê Thị Trang. Sang hiệp 2, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều với Hà Nội II. Họ có bàn gỡ danh dự của Thanh Thảo. Sau đó, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ để thủng lưới thêm 3 bàn. Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp còn Phạm Hải Yến để lại dấu ấn giúp Hà Nội I thắng Hà Nội II với tỉ số 5-1.

Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam hòa nhau 1-1. Ảnh: VFF

Tại sân Thái Nguyên, Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 73 nhờ pha lập công của Ngọc Minh Chuyên (số 8), tuy nhiên chỉ ba phút sau, Vũ Thị Hoa (số 6) ghi bàn gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam.