"Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ, và hiểu quyết định của tôi. Đã đến lúc tôi thực hiện một thử thách mới. Lời cảm kích sâu sắc nhất của tôi dành cho những cầu thủ và toàn đội vì sự cống hiến trong suốt hành trình vừa qua.

Hy vọng của tôi là bóng đá Malaysia tiếp tục phát triển, với những quyết định luôn tốt nhất cho trận đấu, cầu thủ", HLV Peter Cklamovski chia sẻ sau khi chính thức chia tay tuyển Malaysia.

HLV Peter Cklamovski (người Australia) dẫn dắt tuyển Malaysia từ tháng 3/2025. Trong thời gian ngồi "ghế nóng", vị thuyền trưởng này trải qua nhiều sóng gió với bê bối cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia.

HLV Peter Cklamovski chia tay tuyển Malaysia. Ảnh: FAM

Sau các án phạt nặng của FIFA và AFC, tuyển Malaysia khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam, qua đó mất vé tham dự sân chơi châu lục.

Trở lại với đấu trường khu vực, đoàn quân của HLV Peter Cklamovski quyết tâm có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7 tới, tuy nhiên trước khi giải đấu này khởi tranh, chiến lược gia người Australia quyết định rút lui.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Myanmar, Philippines và Lào. Trong khi đó, bảng A có Indonesia, Singapore, Campuchia, Timor Leste và tuyển Việt Nam.

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, sau khi hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/6, thầy trò HLV Kim Sang Sik có hơn 1 tuần tập luyện trước khi đi tập huấn tại Hàn Quốc.

Xuân Son và các đồng đội bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup bằng chuyến làm khách trước Timor Leste vào ngày 24/7 (chưa xác định địa điểm thi đấu), sau đó trở về sân nhà tiếp đón Singapore ngày 31/7, rồi tiếp tục làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8. Trận đấu cuối vòng bảng của tuyển Việt Nam gặp Campuchia diễn ra ngày 7/8.