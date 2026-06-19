Hàng công rất mạnh

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup đang mang đến rất nhiều sự kỳ vọng, đặc biệt ở khu vực hàng công khi HLV Kim Sang Sik sở hữu trong tay một tập thể vừa giàu chất lượng, vừa có chiều sâu đáng kể.

Hiếm khi nào bóng đá Việt Nam lại có nhiều sự lựa chọn như hiện tại. Từ cái tên quen thuộc và đẳng cấp đã được khẳng định như Nguyễn Xuân Son, cho tới những gương mặt mới đầy hứa hẹn như Tài Lộc, hay nguồn năng lượng trẻ trung đến từ Đình Bắc, Đăng Khoa, Việt Cường và Gia Hưng.

Tuyển Việt Nam đang có hàng công rất mạnh

Đáng chú ý hơn cả là việc những cái tên này không chỉ đơn thuần được gọi lên tuyển để tích lũy kinh nghiệm, mà đều đang bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất trong sự nghiệp.

Nhìn vào danh sách hiện tại, không quá lời khi nói rằng các đối thủ tại Đông Nam Á sẽ phải dành sự tôn trọng lớn cho hàng công tuyển Việt Nam. Ít nhất trên lý thuyết, bởi đây là một trong những hàng công giàu tiềm năng nhất mà tuyển Việt Nam từng sở hữu trong nhiều năm trở lại đây.

Thay vì phụ thuộc vào một hoặc hai cá nhân như trước đây, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang dần xây dựng được một tập thể có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn so với trước.

Chờ diện mạo mới

Dù vậy, hàng công mạnh trên giấy tờ không đồng nghĩa mọi vấn đề đã được giải quyết. Thực tế dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn khá ổn định. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào diễn biến các trận đấu, nhiều thời điểm vẫn bộc lộ sự bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Không ít trận đấu, tuyển Việt Nam phải chờ đối thủ mắc sai lầm thay vì chủ động áp đặt sức mạnh để tạo ra khác biệt, Đó là điều mà HLV Kim Sang Sik chắc chắn đã nhìn thấy, nhưng tìm được giải pháp.

Nhưng đáng kỳ vọng nhất lại rơi vào Đình Bắc và tân binh Ngô Đăng KHoa

Nhưng lần này, thì khác. Sự thay đổi không đơn thuần đến từ việc sở hữu nhiều chân sút tốt hơn, mà nằm ở yếu tố đột biến mà những cầu thủ trẻ như Đình Bắc và Đăng Khoa mang lại.

Hoàn toàn có thể tin là thế, bởi cả hai đều sở hữu kỹ thuật tốt, tốc độ cao và đặc biệt là sự liều lĩnh đúng với lứa tuổi của mình. Đó là điều mà tuyển Việt Nam đôi khi còn thiếu trong những trận đấu phải đối mặt với các đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Nếu phát huy được hết tiềm năng, bộ đôi này không chỉ giúp hàng công tuyển Việt Nam đa dạng hơn, mà còn nâng đáng kể hiệu quả tấn công và gia tăng tính đột biến trong lối chơi chung.

Một diện mạo mới mẻ, rực lửa và giàu tính sát thương đang dần hình thành trên hàng công tuyển Việt Nam vào lúc này để người hâm mộ có quyền tin tưởng vào một chương mới bùng nổ của các chân sút đội nhà.