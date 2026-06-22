Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hôm nay cho hay đã tiếp nhận, xử lý vụ việc một công dân địa phương bị nhóm đối tượng người Việt Nam bắt giữ tại Đài Loan (Trung Quốc) nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào trưa 17/6, gia đình anh Bùi V.K. (trú tại xã Kỳ Anh) đã trình báo cơ quan công an sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người thân đang lao động tại Đài Loan.

Theo trình báo, anh K. cho biết bị một nhóm người khống chế, đánh đập và yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng để chuộc người.

Sau cuộc gọi, gia đình liên tục nhận được tin nhắn, video ghi lại cảnh anh K. bị giam giữ, hành hung. Các đối tượng còn sử dụng chính tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để liên lạc, đe dọa sẽ xâm hại tính mạng nếu gia đình không thực hiện yêu cầu chuyển tiền.

Tin nhắn của người thân anh K. cầu cứu lực lượng chức năng. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn, tính mạng của công dân Việt Nam ở nước ngoài, Công an xã Kỳ Anh đã khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời chủ động kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan để hỗ trợ thu thập thông tin và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng sở tại.

Cơ quan công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình xác minh do nạn nhân không xác định được địa điểm bị giam giữ, không thông thạo ngôn ngữ địa phương và thường xuyên bị các đối tượng giám sát.

Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực của các bên liên quan, đến tối 18/6, cơ quan chức năng Đài Loan đã bắt giữ đối tượng cầm đầu vụ việc. Các nghi phạm còn lại sau đó đưa anh K. cùng đến trình diện cơ quan chức năng.

Hiện tại, sức khỏe anh K. đã ổn định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Đài Loan điều tra, xử lý.