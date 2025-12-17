Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nam sinh trong tin báo bị bắt cóc là em T.D.H. (17 tuổi), học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Trước đó, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trình báo của bà Hồ Cẩm Dồi (ngụ khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh) về việc con trai là T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và gia đình bị đòi tiền chuộc.

Ảnh cắt từ clip em H. gọi về cho gia đình. Ảnh: CACC

Theo bà Dồi, thời gian gần đây, em H. buồn chuyện gia đình nên có ý định tìm việc làm. Trưa 29/11, một ô tô không rõ biển kiểm soát đến nhà chở H. đi. Đến khoảng 21h cùng ngày, gia đình nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển 106 triệu đồng để chuộc về.

Bà Dồi cũng cung cấp một đoạn clip ghi lại việc em H. sử dụng tài khoản Zalo cá nhân gọi về cho gia đình, thông báo sẽ ở lại Campuchia làm việc, đồng thời nhờ gia đình liên hệ nhà trường để bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm sẽ quay về tiếp tục học.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng thời liên hệ Văn phòng đại diện Bộ Công an tại Campuchia để xác minh, điều tra vụ việc.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định hiện chưa có cơ sở chứng minh việc “bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc” như thông tin của gia đình bà Dồi cung cấp, cũng như nội dung báo cáo của Trường THPT Thiên Hộ Dương gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình bà Dồi để xác định địa chỉ cụ thể của em H., từ đó phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành xác minh, giải cứu nạn nhân nếu có.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, người dân không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc em T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc cho đến khi có kết quả xác minh, điều tra chính thức.