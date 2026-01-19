Chiều 19/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công 2 du khách người nước ngoài bị sóng đánh mắc kẹt vào ghềnh đá khi đi tắm biển bãi Tiên.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu nhóm du khách nước ngoài. Ảnh: SĐ

Trước đó, khoảng 7h58 cùng ngày, một nhóm khách du lịch gồm 4 người nước ngoài mang quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch cùng một hướng dẫn viên đến tham quan, tắm biển tại khu vực bãi Tiên (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân).

Trong lúc xuống biển, 2 du khách là N.T. (quốc tịch Đức) và V.D. (quốc tịch Đan Mạch) bị sóng lớn đánh cuốn vào khu vực hốc đá và đối mặt nguy hiểm.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu người bị nạn.

Lúc này, thời tiết tại biển bãi Tiên có sóng lớn nên lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai các phương án tiếp cận nạn nhân.

Tuy nhiên, được sự trợ giúp của Công an xã Hòa Xuân, lực lượng Cảnh sát cơ động, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, đến 9h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu thành công 2 du khách nói trên.