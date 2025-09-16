Khoảng 22h12 ngày 15/9, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hà Đông, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 4, 15 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngọn lửa cháy dữ dội ở tầng 1 của ngôi nhà. Ảnh: Nguyễn Đình

Đồng thời, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Qua thông tin trinh sát, các chiến sĩ nhận định đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một của nhà 4 tầng (diện tích ngôi nhà khoảng 40m2, hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp) với rất nhiều khói, khí độc đang lan lên các tầng trên. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện vẫn có người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo 1 mũi trinh sát phá cửa cuốn trước mặt tiền ngôi nhà, mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm, cứu nạn người còn mắc kẹt trong đám cháy. Một mũi tiến công khác, triển khai đội hình chữa cháy khu vực tầng 1, ngăn cháy lan lên trên và nhà dân liền kề.

Cảnh sát PCCC đưa được 3 nạn nhân ra bên ngoài an toàn. Ảnh: CACC

Đến 22h25, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế và kịp thời tiếp cận, cứu được 3 mẹ con đang mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà. Hiện sức khỏe của 3 nạn nhân đã ổn định.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.