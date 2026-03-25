Ngày 25/3, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM) cho biết vừa phối hợp Công an phường Bình Cơ giải cứu an toàn bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường nhà dân.

Bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu bé. Ảnh. CACC

Sáng 25/3, bé T.Q.Đ (9 tuổi, quê Đồng Tháp, ngụ phường Bình Cơ, TPHCM) leo lên mái nhà trên đường Hội Nghĩa 57 bắt mèo thì trượt chân, rơi vào khe giữa hai bức tường gạch nhà dân và mắc kẹt. Phát hiện vụ việc, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Cơ phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 32 nhanh chóng có mặt, triển khai phương án cứu nạn. Do bức tường yếu, có nguy cơ đổ sập, lực lượng chức năng không thể đục phá mà dùng dầu ăn làm trơn cơ thể nạn nhân để đưa ra ngoài.

Trong quá trình cứu hộ, bé được trấn an tinh thần và tiếp nước qua ống. Đến khoảng 10h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.