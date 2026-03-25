Sáng 25/3, Đồng Tháp tổ chức họp báo tháng 3. Tại đây, Phó giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tân thông tin về vụ tàu hơn 4.000 tấn vướng dây điện làm rơi container xuống kênh Chợ Gạo.

Theo ông Tân, Phòng CSGT đã lập hồ sơ, xử phạt thuyền trưởng 6 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả do làm hư hỏng dây điện. Hàng hóa trên sà lan được xác định không vi phạm.

Khoảng 10h37 ngày 13/3, tàu biển số SG-104.XX, trọng tải hơn 4.000 tấn, công suất 954 CV, do ông N.V.Đ.H. (48 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên kênh Chợ Gạo, chở 4 lớp container rỗng.

Khi đến khu vực cầu Chợ Gạo, do nước lớn và thuyền trưởng không chú ý hệ thống báo hiệu đường thủy, container lớp trên cùng vướng vào đường dây điện bắc ngang kênh, làm đứt 2 dây điện và rơi một container xuống nước.

Sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an xã Chợ Gạo điều tiết giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng không tuân thủ báo hiệu đường thủy nội địa khi điều khiển phương tiện qua khu vực cầu Chợ Gạo.