Sự việc xảy ra lúc 23h21 ngày 5/12.

Tàu KAYO (dài 92m, rộng 16m) chở đất sét từ cảng Lumut (Malaysia) về Hòn Gai (Quảng Ninh) bất ngờ bị nghiêng 15 độ.

Các thuyền viên được cứu nạn kịp thời. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam

Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu khi tàu mất ổn định giữa điều kiện sóng cao 2m.

Trên tàu có 15 người, gồm 13 thuyền viên Việt Nam, 1 thuyền viên Ấn Độ và 1 thuyền viên Bangladesh.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ khẩn cấp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Malaysia để yêu cầu ứng cứu.

Tàu KAYO bị nghiêng trên biển Malaysia. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam

Tàu cảnh sát biển của Malaysia được điều động tiếp cận hiện trường ngay trong đêm.

Đến ngày 6/12, toàn bộ thuyền viên đã được hỗ trợ đưa về vùng neo cảng Kemaman (Malaysia).

Sức khỏe các nạn nhân hiện ổn định.

Người dân trắng đêm chạy lũ, leo nóc nhà chờ cứu hộ Từ tối 4/12 đến rạng sáng nay, nhiều khu vực ở TP Phan Thiết cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngập sâu trong biển nước. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Lũ lên quá nhanh, Tây Nha Trang ngập sâu, lực lượng cứu hộ gấp rút ứng cứu dân Mưa kéo dài khiến lũ lên nhanh, gây ngập sâu nhiều khu vực ở Tây Nha Trang (Khánh Hòa). Lực lượng chức năng phải dùng thuyền cứu hộ, phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm bị cô lập, chuyển đến nơi an toàn.