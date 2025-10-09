Khoảng 12h40 ngày 9/10, tài xế Nguyễn Tiến Dũng điều khiển ô tô tải mang BKS 29E-407.XX lưu thông trong Khu đô thị Nam Cường (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Khi ô tô lưu thông đến gần trụ sở Công an phường Nghĩa Đô thì bất ngờ bị sụt xuống hố sâu hơn 1m.

Tài xế Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trước đó mặt đường không có biểu hiện bất thường nhưng khi xe di chuyển qua thì sụt xuống hố.

"Thời điểm này, trên ô tô của tôi chỉ chở một ít hàng hóa, không đáng kể", nam tài xế cho biết.

Cũng theo tài xế này, sau khi xe bị tụt xuống hố, anh đã gọi xe cứu hộ. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, xe này cũng gặp nạn.

Đến gần 15h cùng ngày, đơn vị cứu hộ đang cố gắng đưa xe cẩu kéo ra bên ngoài và tìm cách "giải cứu" ô tô tải gặp nạn.

Xe cứu hộ cũng bị sụt hố.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, nhận thông tin ô tô tải gặp nạn, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để giải quyết.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.