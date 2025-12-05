Lâm Đồng:

Tại phường Phú Thủy, nước dâng cao gây ngập nhiều địa điểm. Trong đêm, các lực lượng chức năng đã động viên, hướng dẫn người dân khẩn trương di dời khỏi vùng ngập đến vị trí an toàn.

Nhiều tuyến đường ở phường Phú Thủy ngập sâu, lực lượng bộ đội biên phòng dùng ca nô hỗ trợ người dân di dời trong đêm 4/12. Ảnh: B.P

Trên một số tuyến đường, dù mưa đã giảm song nước rút chậm, lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở vẫn túc trực, "canh lũ" xuyên đêm.

Nhiều khu dân cư ở phường Phú Thủy ngập sâu, lực lượng chức năng dùng ca nô đi từng nhà để hỗ trợ di dời. Ảnh: B.P

Bà Nguyễn Thị Lan, trú khu phố A Thanh Hải (phường Phú Thủy), mang theo vật dụng lội từ nhà ra đường chạy lũ trong đêm do nước đã ngập lên đến đầu gối. “Nước lũ lên quá nhanh, tôi buộc phải đi đến nơi an toàn. Khi nào nước rút thì về, chứ ở lại nhà càng thêm lo. Tôi sống ở đây gần 70 năm nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh nước dâng cao thế này”, bà Lan cho hay.

Bà Nguyễn Thị Lan, trú khu phố A Thanh Hải, phường Phú Thủy, mang theo vật dụng chạy lũ trong đêm. Ảnh: B.P

Một lãnh đạo Đồn Biên phòng Mũi Né cho biết, nhận tin báo nước dâng cao có nguy cơ chia cắt một số hộ dân tại phường Phú Thủy, đơn vị đã nhanh chóng triển khai một tổ công tác và một ca nô cơ động đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng đưa hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Ngoài lực lượng chức năng tại chỗ, một số nhóm tình nguyện viên ở Phan Thiết (cũ) cũng đã mang theo ca nô và phương tiện di chuyển đến các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân di dời.

Nước lũ dâng nhanh, một số người dân ở TP Phan Thiết (cũ) leo lên nóc nhà chờ cứu hộ. Ảnh: B.P

Tại xã Tân Hải, khu vực hạ lưu sông Phan nước chảy mạnh, kết hợp triều cường dâng cao và điều tiết tại khu vực sông Dinh đã gây ngập lụt diện rộng ở nhiều điểm thuộc thôn Ba Đăng và Hiệp Trí.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Phước Lộc dùng thuyền thúng di dời người dân ra khỏi vùng ngập, di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: B.P

Trong đêm, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn tham gia ứng phó, giúp người dân di chuyển đồ đạc, sơ tán đến khu vực an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trong khi đó, tại phường Hàm Thắng, nhiều vị trí ngập sâu do nước dâng cao, Quốc lộ 1 tê liệt. Trong đêm, người dân phải lên nóc nhà cầu cứu khi sức nước chảy xiết, dâng cao bất thường.

Trước đó, từ sáng 4/12, chính quyền đã di dời dân khẩn cấp khoảng 1.500 hộ dân tại các khu phố có nguy cơ ngập sâu như Kim Bình, Kim Ngọc, Ung Chiếm, Thắng Hòa, Phú Thịnh, Phú Xuân và Phú Mỹ.

Nhiều căn nhà ở phường Hàm Thắng ngập sâu trong nước, các hộ dân tại đây đã được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: B.P

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết, tình hình ngập lụt tại đây còn khá nặng, nhiều nơi ngập sâu và ngập trên diện rộng. “Trong đêm, chính quyền địa phương tiếp tục di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Nước đã bắt đầu rút nhưng tình trạng ngập vẫn diễn ra trên diện rộng, có nơi vẫn bị cô lập”, ông Hiền thông tin.

Theo ông Hiền, đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng và rộng nhất từ trước tới nay tại phường Hàm Thắng.

Đến sáng nay (5/12), mặc dù nước rút nhưng một số đoạn trên Quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng vẫn còn ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Bến Lội, phường Hàm Thắng vẫn còn ngập sâu vào sáng 5/12.

Tại tỉnh Lâm Đồng, từ sáng 4/12, nước lũ lên nhanh gây ngập sâu phần lớn các xã, phường thuộc khu vực Bình Thuận cũ, gồm: Hàm Liêm, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Liên Hương, Hàm Thuận, Hàm Thắng, Hồng Thái, Bắc Bình và Hiệp Thạnh.

Theo thống kê nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến 18h ngày 4/12, mưa lũ đã khiến 1 người chết, gần 3.300 căn nhà bị ngập, hơn 3.300 ha cây trồng thiệt hại và nhiều tuyến giao thông sạt lở. Các địa phương trong tỉnh đã sơ tán 860 hộ dân, thiệt hại ban đầu ước tính 88 tỷ đồng.

Trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu kích hoạt phương án ứng phó tình huống thiên tai.