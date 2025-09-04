Sự kiện diễn ra trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh dấu Ngày Âm nhạc Việt Nam lần đầu tiên (3/9/2025).

Âm nhạc - dấu ấn nửa thế kỷ sau thống nhất

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam xúc động nhấn mạnh: "Trong hành trình 80 năm vẻ vang của dân tộc, mùa xuân 1975 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, khi non sông thu về một mối. Kể từ đó, hàng vạn ca khúc đã ra đời, phản ánh niềm tự hào dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khát vọng vươn mình trong thời đại mới".

BTC trao bằng vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.

Ông cũng nhắc lại khoảnh khắc bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng (nhạc sĩ Phạm Tuyên) vang lên ngày 30/4/1975, mở ra thời kỳ mới cho nền âm nhạc Việt Nam.

Trong 50 năm qua, các nhạc sĩ nhiều thế hệ đã bằng cảm xúc chân thành sáng tác nên những tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ, ngợi ca tình yêu lứa đôi và khát vọng đổi mới.

Từ kết quả bình chọn của các chi hội trên cả nước, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã lựa chọn 50 ca khúc cùng 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu để vinh danh. Đây là dịp khẳng định giá trị to lớn của âm nhạc cách mạng trong đời sống tinh thần dân tộc.

Đêm nhạc hội tụ những giai điệu tự hào

Chương trình Giai điệu tự hào do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh chỉ đạo nghệ thuật và làm tổng đạo diễn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, NSND Đức Long, Ngô Hương Diệp, Minh Tới, Tùng Lâm, Trịnh Phương, Dương Đức, Hoàng Anh, Nhật Huyền, Thu Thuỷ, Thu Ba…

Khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng: Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Những bông hoa trong vườn Bác (Văn Dung), Cung đàn mùa xuân (Cao Việt Bách, thơ Lưu Trọng Lư), Đất nước (Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên), Tình đất đỏ miền Đông (Trần Long Ẩn), Mái đình làng biển (Nguyễn Cường), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hoa sữa (Hồng Đăng), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai), Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên)…

Không gian âm nhạc vừa thiết tha, sâu lắng vừa hùng tráng đã đưa khán giả trở lại những trang sử hào hùng, đồng thời lan tỏa niềm tin và tình yêu quê hương trong hiện tại.

NSND Quốc Hưng thể hiện "Giai điệu Tổ quốc"