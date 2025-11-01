Sáng 1/11, tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Giải đua ô tô địa hình Việt Nam - Vietnam Offroad Cup (PVOIL VOC 2025) chính thức khai mạc, mở ra những ngày đua tranh quyết liệt giữa các tay đua xe địa hình từ các câu lạc bộ trên cả nước. Trước đó, từ 31/10, nhiều nội dung của một số phân hạng đã được khởi tranh.

Giải đua ô tô địa hình Việt Nam - Vietnam Offroad Cup (PVOIL VOC 2025) chính thức khai mạc vào sáng nay, 1/11. Ảnh: Hoàng Hiệp

VOC 2025 là mùa giải lần thứ 18 được tổ chức, quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên tham gia, thi đấu tại 4 phân hạng: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp. Tổng giải thưởng của giải lên tới gần 600 triệu đồng.

Giải năm nay có tới 23 đường thi, tăng gần gấp đôi so với con số 14 đường của giải năm trước. Điểm đặc biệt của giải đua năm nay là có thêm 1 đường đua đêm Adventure đặc biệt diễn ra vào đêm 1/11 trên diện tích hơn 150 héc ta (gồm 60 héc ta sử dụng và 90 héc ta rừng và đầm lầy hoàn toàn mới).

Ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng Ban Tổ chức PVOIL VOC 2025 cho biết, để đảm bảo tiến độ thi đấu trong khuôn khổ thời gian tổ chức và đồng thời tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho giải, Ban Tổ chức đã quyết định chia mỗi hạng đấu thành hai nhóm, đồng thời tổ chức một số đường thi song song theo cặp.

Ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng BTC Giải VOC 2025 VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Điều này không chỉ đặt ra thử thách lớn về sức bền và khả năng tập trung của các tay đua, mà còn đẩy giới hạn vận hành của những chiếc xe lên mức cao nhất, thể hiện đúng tinh thần “offroad - vượt qua mọi giới hạn" của cộng đồng những người yêu xe ô tô địa hình Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề, tạo nên không khí ganh đua sôi động, gay cấn, với nhịp độ thi đấu liên tục. Khán giả được trải nghiệm cảm giác phấn khích tột độ, hòa mình vào bầu không khí sôi động, nghẹt thở của lễ hội thể thao offroad lớn nhất năm.

"VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước tới nay, nhưng công tác an toàn được đảm bảo. Mỗi đường thi đều được thiết kế để thử thách kỹ năng lái, khả năng phối hợp và tính chiến thuật, đồng thời vẫn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn", ông Hoàng chia sẻ về giải đấu.

Lần đầu tiên khán giả được trực tiếp chứng kiến hai xe cùng hạng tranh tài liên tục trên hai đường thi liền kề. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, VOC 2025 lại diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Mưa lớn kéo dài suốt thời gian trước và trong các ngày thi khiến toàn bộ khu vực đường đua phủ kín bùn đất đỏ, trơn trượt và lầy lội.

Nhiều đoạn dốc, hố sâu và khúc cua gắt vốn đã là "đặc sản” của giải, nay càng trở nên khó lường, buộc các đội phải tính toán lại chiến thuật và điều chỉnh kỹ năng lái trong từng tình huống. Dưới thời tiết xấu, các vận động viên vẫn kiên cường bám xe, phối hợp nhịp nhàng giữa lái chính (giống) và hoa tiêu (chã) để vượt qua từng chướng ngại.

VOC 2025 diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, càng làm tăng tính hấp dẫn của giải. Ảnh: Thạch Thảo

Không chỉ là cuộc thi về tốc độ và sức mạnh của những chiếc xe địa hình, VOC 2025 trở thành màn thử thách tinh thần thép, khả năng ứng biến và sự đoàn kết của từng đội đua. Nhiều khán giả có mặt tại trường đua cũng phải thán phục trước cảnh tượng xe văng bùn, động cơ gầm rú trong mưa gió, tạo nên một bức tranh đầy kịch tính và cảm xúc.

Chính trong nghịch cảnh đó, tinh thần “offroad không lùi bước” của VOC càng được khắc họa rõ nét - nơi những tay lái không chỉ thi đấu để thắng, mà còn để chinh phục giới hạn của bản thân và khẳng định đam mê thực thụ với môn thể thao đầy khắc nghiệt này.

Giải đua ô tô địa hình Việt Nam - PVOIL VOC 2025 được chia thành 4 phân hạng thi đấu: - Hạng Cơ bản: Thi 10 bài

Xe thi đấu phải là một phiên bản thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, thay thế, nâng cấp một số chi tiết như lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi động cơ, chiều dài cơ sở, ghế trong cabin, xe không được phép dùng tời... - Hạng Bán tải Nâng cao: Thi 11 bài + Adventure

Xe thi đấu phải là một phiên bản bán tải thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau, thùng xe,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi... - Hạng SUV Nâng cao: Thi 12 bài + Adventure

Xe thi đấu phải là một phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh được bán trên thị trường, được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục như động cơ, lốp, giảm xóc, cản trước/sau,... nhưng không làm thay đổi chiều dài cơ sở, cắt ngắn sắt xi,... Đối với xe mui trần, mui bạt (các loại tương tự Jeep, UAZ) phải có khung thép bảo vệ cabin chắc chắn liên kết vào khung xe để bảo vệ người lái trong các trường hợp lật xe. - Hạng Chuyên nghiệp: Thi 16 bài + Adventure

Là hạng thi đấu chuyên nghiệp với mức độ khó khăn cao nhất, do đó xe thi đấu không cần phải là phiên bản thương mại được bán trên thị trường. Xe thi đấu được phép tháo, nâng cấp, thay thế các hạng mục; trừ các hạng mục không được phép như gắn xích hoặc sử dụng các loại lốp công cụ, lốp có đường kính trên 42 inch. Xe thi đấu ở hạng này có thể sử dụng khung xe dạng thang hộp (chassis rời) hoặc dạng ống tròn hàn liền cabin chịu lực (dạng buggy). Xe bắt buộc phải có vỏ cabin với đầy đủ: Nắp capo; nóc; các cánh cửa hoặc thanh chắn bảo vệ người (cao ít nhất 40cm tính từ sàn xe); kính lái, hoặc lưới thép khu vực kính lái với mắt lưới không lớn hơn 2cm; tai xe trước và sau; phải được trang bị dây đai an toàn 4 điểm.