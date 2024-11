Bước vào kỷ nguyên điện hóa, các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu đều tập trung phát triển các hệ động lực thân thiện với môi trường, đặc biệt là động cơ điện và động cơ hybrid, kết hợp giữa xăng và điện. Ngược lại, động cơ diesel dần bị loại bỏ do ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Mặc dù không nổi bật về khả năng tăng tốc, động cơ diesel lại sở hữu lực kéo (mô-men xoắn) cao và tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ xăng. Đó là lý do mà nhiều khách hàng tại Việt Nam vẫn rất chuộng những dòng SUV sử dụng động cơ diesel và kết cấu khung gầm rời (body-on frame) dẻo dai, độ uốn xoắn tốt để đi địa hình, off-road,...

Dưới đây là loạt xe SUV có kết cấu body-on frame và sử dụng động cơ diesel đáng mua hiện nay:

Ford Everest Platinum: Giá niêm yết 1,54 tỷ đồng

Ford Everest hiện là mẫu SUV hạng D đang bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay với doanh số đạt 7.153 xe sau 9 tháng đầu 2024. Hiện, Ford Việt Nam chỉ hiển thị thông tin bốn phiên bản Everest trên website chính thức, gồm: Ambient, Sport, Titanium và Platinum. Trong đó, chỉ phiên bản Platinum trang bị dẫn động bốn bánh, đáp ứng nhu cầu đi địa hình.

Ford Everest Platinum. Ảnh: Ford Hà Đông

Về tổng thể thiết kế, Ford Everest Platinum được đánh giá cao với diện mạo vuông vức, góc cạnh và khoẻ khoắn. Không gian nội thất bên trong xe cũng hiện đại và kỹ thuật số hoá, đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng hiện nay. Ngoài ra, không gian nội thất của xe cũng khá rộng rãi, đủ thoải mái cho 7 người ngồi.

Ford Everest Platinum được trang bị động cơ diesel tăng áp, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Với thông số trên, Ford Everest Platinum hiện là mẫu SUV sử dụng động cơ diesel mạnh nhất trong phân khúc hạng D hiện nay.

Ngoài trang bị những công nghệ an toàn cơ bản, Ford Everest bản Platinum còn được trang bị loạt công nghệ an toàn, hỗ trợ lái xe nâng cao như: cảnh báo và giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, đỗ xe tự động, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, điều khiển hành trình thích ứng,...

Mitsubishi Pajero Sport 4x4 AT: Giá niêm yết 1,365 tỷ đồng

Ra mắt từ tháng 10/2016 và chỉ có các bản nâng cấp giữa vòng đời khiến Mitsubishi Pajero Sport ngày càng kém hấp dẫn. Kết thúc quý 3/2024, Mitsubishi chỉ bán được 515 xe Pajero Sport. Hiện, mẫu xe này chỉ có 2 phiên bản, trong đó chỉ một phiên bản sử dụng dẫn động bốn bánh.

Mitsubishi Pajero Sport. Ảnh: Mitsubishi VN

Mitsubishi Pajero Sport có thiết kế cứng cáp, nam tính với nhiều đường nét góc cạnh. Không gian nội thất bên trong xe có phần lỗi thời, chưa được bắt mắt và ấn tượng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có nhiều trang bị tiện nghi, đặc biệt là không gian rộng rãi với 7 ghế ngồi thoải mái.

Được trang bị động cơ diesel tăng áp với dung tích 2.4L nhưng công suất của mẫu xe này chỉ đạt 181 mã lực và mô-men xoắn 430Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Thông số này khiến Pajero Sport kém hấp dẫn hơn so với một vài đối thủ trong phân khúc.

Là phiên bản cao cấp nhất nên Pajero Sport 4x4 AT cũng được trang bị một số tính năng an toàn chủ động, hỗ trợ lái ngoài các tính năng an toàn cơ bản.

Isuzu Mu-X Premium 4x4 AT: Giá niêm yết 1,25 tỷ đồng

Isuzu Mu-X là mẫu SUV bán chậm nhất phân khúc hạng D khi kết thúc 3 quý đầu năm, chỉ có 160 xe được bán ra thị trường. Dù vậy, đây là mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc với 4 phiên bản, dao động từ 910 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng. Trong đó, duy nhất bản Mu-X Premium có dẫn động bốn bánh.

Isuzu Mu-X Premium. Ảnh: Isuzu Hà Đông

Về tổng thể thiết kế, Isuzu Mu-X có ngoại hình ưa nhìn, tương đối khoẻ khoắn và góc cạnh. Thiết kế nội thất bên trong xe cũng thiết kế hiện đại, phiên bản Premium 4x4 AT được bọc da cao cấp, nhiều chi tiết ốp nhựa mềm, gỗ,... Không gian hàng hai hàng ghế đầu tương đối rộng rãi, riêng hàng ghế thứ 3 không quá thoải mái, phù hợp với người có chiều cao từ 1m65 trở lại.

Isuzu Mu-X Premium 4x4 AT sử dụng động cơ diesel tăng áp dung tích 1.9L, công suất chỉ đạt 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, truyền sức mạnh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Hiện tại, Isuzu Mu-X là mẫu SUV có thông số vận hành yếu nhất phân khúc và đó cũng là lý do khiến mẫu xe này bị đánh giá thấp so với các đối thủ.

Tương tự như hai mẫu xe trên, Isuzu Mu-X Premium 4x4 AT cũng được trang bị hàng loạt các công nghệ an toàn cơ bản và các chế độ địa hình. Ngoài ra, xe cũng được trang bị một số tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao.