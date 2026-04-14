Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) công bố sự trở lại của giải vô địch phát bóng xa 2026. Sự kiện năm nay có những thay đổi đột phá về quy mô tổ chức, quỹ tiền thưởng kỷ lục và mô hình lễ hội golf trải nghiệm độc đáo.

Giải đấu khởi tranh ngày 23 và 24/5 tại Hải Phòng. Năm nay, BTC nâng tổng giá trị giải thưởng lên mức kỷ lục: hơn 1,2 tỷ đồng (gấp đôi so với mùa giải 2025). Trong đó, ngôi vị Quán quân bảng nam nhận mức thưởng 300 triệu đồng và bảng nữ là 200 triệu đồng. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cơ chế phân bổ: Thay vì chỉ tập trung vào vị trí vô địch, tiền thưởng năm nay sẽ được chia theo thứ hạng cho tất cả các VĐV xuất sắc vượt qua vòng loại.

Tổng thư ký VGA Vũ Nguyên cho biết, với việc nâng mức quỹ thưởng lên 1,2 tỷ đồng và mở rộng cơ hội cho cả các VĐV quốc tế, giải đấu hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa toàn diện loại hình Long Drive.