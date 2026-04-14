Sức hút của McIlroy

Scottie Scheffler là số 1 thế giới, là tay golf xuất sắc nhất hành tinh, nhưng không phải mẫu vận động viên có sức hút mạnh mẽ với công chúng.

Golfer người Mỹ thích sống kín đáo khi đi mua đồ ăn tại một cửa hàng Chipotle gần nhà, và luôn khẳng định golf chỉ là công việc; gia đình mới là ưu tiên hàng đầu của anh.

McIlroy bảo vệ thành công danh hiệu ở Augusta. Ảnh: The Masters

Jon Rahm thì kết nối tốt với người hâm mộ, giàu cá tính, nhưng kể từ khi chuyển sang LIV Golf hồi tháng 12/2023, anh chưa thể cạnh tranh ở các giải major. Anh thống trị giải của Saudi Arabia, nhưng mờ nhạt ở sân khấu lớn.

Tiger Woods từng là vị vua cả trong lẫn ngoài sân golf, một “bạo chúa” mà chỉ có chấn thương mới ngăn cản anh gia tăng bộ sưu tập 15 danh hiệu major.

Woods là người đã thay đổi golf theo cách mà không VĐV nào làm được. Nhưng “Hổ” giờ đã là một huyền thoại bị bào mòn bởi tuổi tác (50 tuổi), không thi đấu suốt hai mùa và sau tai nạn giao thông gần nhất, thậm chí còn không đủ điều kiện đảm nhận vai trò đội trưởng Ryder Cup của Mỹ.

Không còn Tiger, trong khi Scheffler và Rahm mới chỉ đáp ứng một nửa yêu cầu, golf hơn bao giờ hết cần một cái tên như Rory McIlroy – người duy nhất sở hữu “gói hoàn chỉnh”.

Tay golf Bắc Ireland đã giành danh hiệu The Masters thứ hai liên tiếp ở tuổi 36, sánh ngang Jack Nicklaus (1965-1966), Nick Faldo (1989-1990) và Tiger Woods (2001-2002) – những người hiếm hoi bảo vệ thành công chiếc áo xanh.

Rory cũng có major thứ 6, vượt qua Seve Ballesteros và ngang hàng với Faldo như golfer châu Âu giàu thành tích nhất kỷ nguyên hiện đại. Anh trở thành “ngọn hải đăng” của golf thế giới nhờ cả chuyên môn lẫn cá tính.

McIlroy là nhân vật đặc biệt của golf ngày nay, sau khi Woods tạm rút lui. Ảnh: The Masters

Trong bối cảnh golf bị chia rẽ giữa những ngôi sao ở PGA Tour và những người chuyển sang LIV, McIlroy là một món quà cho môn thể thao này.

Ở kỳ The Masters đầu tiên kể từ năm 1994 không có Tiger hay Phil Mickelson – dấu mốc kết thúc một kỷ nguyên – Rors lại bước ra ánh sáng, đánh bại Scheffler với cách biệt 1 gậy.

Người dẫn dắt golf

“Suốt nửa sự nghiệp, tôi theo đuổi một chiến thắng tại The Masters, giờ tôi có hai danh hiệu liên tiếp. Năm ngoái, tôi nghĩ Grand Slam là đích đến. Giờ tôi nhận ra không phải vậy”, McIlroy chia sẻ với chiếc áo xanh biểu tượng, nhận từ Chủ tịch Augusta, Fred Riley.

“Tôi vừa giành major thứ 6, cảm thấy rất tốt với phong độ và thể trạng của mình. Chiến thắng này không phải là kết thúc, mà chỉ là một phần của hành trình. Tôi vẫn còn những mục tiêu muốn chinh phục, tôi chưa muốn dừng lại”.

Đời sống cá nhân của Rory cũng góp phần tạo nên sức hút. Anh từng đính hôn với tay vợt Caroline Wozniacki nhưng hủy hôn khi thiệp cưới đã gửi đi. Cuộc hôn nhân hiện tại với Erica Stoll cũng từng trục trặc, nhưng đã được hàn gắn.

Tại Augusta, anh xuất hiện cùng vợ, con gái Poppy, cùng bố mẹ – Gerry và Rosie. Năm ngoái, gia đình anh không đến xem trực tiếp vì tin rằng đó là “lý do may mắn” giúp anh vô địch.

Năm nay, anh đã thuyết phục họ đến sân. “Giờ họ có thể đến bất cứ lúc nào”, anh đùa.

McIlroy cùng gia đình khi giành The Masters. Ảnh: EFE

Một nhân vật quan trọng khác là caddie Harry Diamond – người bạn từ thuở 7 tuổi, gặp nhau ở khu putting của CLB Holywood (Bắc Ireland), nơi Rory trưởng thành và sớm nổi tiếng từ nhỏ, thậm chí từng xuất hiện trên truyền hình với màn đưa bóng vào máy giặt.

McIlroy hiện còn hợp tác với Tiger Woods để xây dựng một giải đấu golf ảo. Tại Augusta vừa qua, anh cũng nhận được sự ủng hộ từ huyền thoại quần vợt Rafael Nadal, người lần đầu dự The Masters và đã xúc động khi Rory giành áo xanh năm 2025.

“Tôi đã khóc khi xem cậu ấy thắng, tôi thực sự xúc động”, Nadal tâm sự. “Tôi rất thích Rory, ngưỡng mộ cậu ấy cả về thể thao lẫn con người, và luôn mong cậu ấy vô địch. Cậu ấy xứng đáng”.

Rory đã chiến thắng khi đó, và giờ lại chiến thắng. Golf và The Masters có thể đang tiếc nuối sự vắng bóng của Tiger Woods, nhưng vẫn có thể mỉm cười, bởi họ còn có Rory McIlroy.

Nguồn: The Masters