Nhà vô địch tự tay khoác chiếc áo xanh danh giá tại Augusta. Từ Rory McIlroy đến chính Rory McIlroy – nhà vô địch năm thứ hai liên tiếp, chủ nhân của chiếc áo mang tính biểu tượng bậc nhất trong thể thao thế giới.

Tay golf Bắc Ireland không muốn rời xa nó, và sẽ được giữ chiếc áo trong tủ đến mùa xuân năm sau, sau khi đăng quang với điểm -12, hơn Scottie Scheffler đúng 1 gậy. Đây là major thứ 6 trong sự nghiệp ở tuổi 36.

McIlroy có ngày thi đấu cảm xúc. Ảnh: EFE

Năm ngoái, McIlroy đã hoàn tất Grand Slam – bộ sưu tập đủ 4 major – để bước vào “đỉnh Olympus” của golf, nơi anh ngồi cùng bàn với Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods. Anh là người châu Âu đầu tiên và duy nhất sở hữu trọn bộ danh hiệu.

Chủ nhật này (sáng 13/4, giờ Hà Nội), anh lại hẹn với lịch sử và viết thêm một chương mới khi gia nhập nhóm những huyền thoại từng vô địch The Masters hai năm liên tiếp: Nicklaus (1965-1966), Nick Faldo (1989-1990) và Woods (2001-2002).

Màn bứt phá của số 1 thế giới Scheffler rất rực rỡ và đầy cảm xúc. Khởi đầu với điểm par sau hai vòng đầu, anh tăng tốc vào cuối tuần.

Khoảnh khắc đi vào lịch sử. Nguồn: The Masters

Tuy nhiên, ở ngày Chủ nhật chung kết, anh thiếu một “cấp số” – sự bùng nổ từng có ở mùa trước. Sau khi ghi 2 birdie trong 3 hố đầu, tưởng như Scheffler sẽ tạo cú đột phá lớn, nhưng chuỗi par liên tiếp đã kìm hãm anh cho đến khi ghi birdie ở hố 15 và 16.

Augusta như vỡ òa, và sức ép ấy lan tới McIlroy, buộc anh không được phép chậm lại khi phía sau là một “chiếc xe F1” đang lao tới.

Nhà vô địch đáp trả bằng các birdie ở hố 12 và 13, rồi may mắn mỉm cười khi bóng của anh suýt rơi xuống nước ở hố 15 trước khi khép lại chiến thắng tại hố 18.

Trong một kỳ The Masters đánh dấu kỷ nguyên mới, nơi Woods vắng mặt trong dịp kỷ niệm tròn 25 năm “Tiger Slam”, Rory tiếp nối người bạn thân nhất của mình trong môn golf để viết tiếp câu chuyện huyền thoại.

McIlroy bảo vệ thành công The Masters. Ảnh: GolfDigest

Trong khi đó, một lần nữa, Justin Rose lại đứng trước ngưỡng cửa vinh quang.

Á quân năm 2015 sau Jordan Spieth, và thất bại ở loạt play-off năm 2017 trước Sergio Garcia, cũng như năm ngoái trước McIlroy, Rose lại phải hài lòng với một vị trí cao cùng sự tôn trọng tuyệt đối từ làng golf.

Rose tồn tại như một trong những đại sứ xuất sắc nhất và biểu tượng châu Âu của Ryder Cup.

Anh từng vươn lên đồng dẫn đầu với 3 birdie liên tiếp ở hố 7, 8 và 9 (đặc biệt là cú đánh thứ hai tuyệt vời từ bãi thông ở hố 7), nhưng hụt hơi khi ở hố 13, cú putt eagle không thành và chỉ giữ được par.

Nhà vô địch US Open 2013, ở tuổi 45, vẫn là biểu tượng của đam mê và cống hiến.