Sau khi chia tay giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26, Thanh Thúy lập tức về nước hội quân với VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, chủ công sinh năm 1997 chỉ có thể xuất hiện ở đội bóng miền Tây vào ngày 14/4, đồng nghĩa với việc cô lỡ trận đấu rất quan trọng với Hóa chất Đức Giang, diễn ra vào lúc 12h ngày 13/4.

Đây là trận đấu có tính chất quan trọng bởi cả hai đội đều là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Với cá nhân Thanh Thúy, việc đối đầu với Bích Thủy mang tới nhiều sự thú vị cho giải đấu và người hâm mộ.

Thanh Thúy và Bích Thủy đều là những tay đập xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cả hai đều vừa trở về nước sau mùa giải thành công. Nếu như Bích Thủy là một trong những ngoại binh chơi ấn tượng nhất Okayama Seagulls thì Thanh Thúy còn để lại dấu ấn nhiều hơn khi khoác áo Gunma Green Wings. Cô ghi hơn 600 điểm, trở thành cây ghi điểm số 2 của đội và giúp Gunma lọt top 8 - một thành tích lịch sử.

Khi 2 tuyển thủ Việt Nam đối đầu nhau ở Nhật Bản, Thanh Thúy đều là người giành chiến thắng. Rất đáng tiếc là ở giai đoạn 1 giải VĐQG 2026, Bích Thủy không có cơ hội đòi nợ đàn chị.

Cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang được ví như "chung kết". Ảnh: Trung Kiên

Trở lại trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày 13/4, VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang cống hiến cho người xem một màn đọ sức đầy hấp dẫn, kịch tính. Trong 2 set đầu tiên, VTV Bình Điền Long An tỏ ra áp đảo hoàn toàn khi chơi đầy chắc chắn, với cặp phụ công thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên, ở 2 set đấu sau, sự toả sáng của Bích Thuỷ giúp Hóa chất Đức Giang san bằng tỉ số 2-2.

Niềm vui chiến thắng của Bích Thủy và các đồng đội. Ảnh: Trung Kiên

Bước và set đấu quyết định, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Ở thời điểm quyết định, sự bản lĩnh cùng vai trò nổi bật của Bích Thủy giúp Hóa chất Đức Giang giành chiến thắng, qua đó có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 3-2 (16/25, 21/25, 25/23, 25/17, 18/16). Đây là trận thắng thứ 3 của thầy trò HLV Hữu Hà tại giai đoạn 1 giải VĐQG 2026.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An càng mong chờ ngày trở lại của Thanh Thúy, với quyết tâm có được vị trí tốt nhất trước khi giai đoạn 1 khép lại.