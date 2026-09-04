Su-30MKM của Malaysia. Ảnh: wikipedia

Trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á đang chạy đua trang bị tiêm kích thế hệ mới, Không quân Hoàng gia Malaysia vẫn giữ vững niềm tin vào hạm đội 18 chiếc Su-30MKM, phiên bản Flanker được tùy biến riêng.

Đây không chỉ là máy bay chiến đấu đa năng thông thường, mà là sự kết hợp tinh tế giữa khung thân Nga, động cơ vector lực đẩy và hệ thống điện tử được tinh chỉnh theo yêu cầu riêng của Kuala Lumpur.

Sau chương trình kéo dài tuổi thọ vừa hoàn tất, những chiếc Su-30MKM này được kỳ vọng tiếp tục bảo vệ bầu trời Malaysia ít nhất đến năm 2035.

Su-30MKM ra đời từ hợp đồng trị giá khoảng 900 triệu USD ký năm 2003 giữa Malaysia và Irkut Corporation, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Máy bay được phát triển trên nền tảng Su-30MKI, chia sẻ khung thân chắc chắn, hệ thống fly-by-wire số và đặc biệt là hai động cơ Saturn AL-31FP có khả năng vector lực đẩy.

Chính khả năng vector này giúp Su-30MKM thực hiện những động tác cơ động siêu việt, vượt xa giới hạn khí động học thông thường của tiêm kích thế hệ 4.

Khác với anh em MKI, phiên bản MKM được trang bị tổ hợp điện tử riêng, kết hợp thiết bị Nga với một số hệ thống phương Tây để phù hợp hơn với môi trường vận hành và tiêu chuẩn của Không quân Malaysia.

Về hiệu suất bay, Su-30MKM có thể mang theo tải trọng chiến đấu lên tới 8.000 kg trên các điểm treo, đủ sức chứa từ tên lửa không đối không tầm trung, bom dẫn đường cho đến các loại vũ khí chống hạm.

Su-30MKM của Malaysia. Ảnh: wikipedia

Bán kính chiến đấu không tiếp nhiên liệu đạt khoảng 1.296km, đủ để bao phủ phần lớn vùng biển và không phận chiến lược của Malaysia.

Với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, tầm hoạt động còn được mở rộng đáng kể, biến nó thành nền tảng tấn công tầm xa hiệu quả.

Sự kết hợp giữa sức mạnh động cơ và hệ thống điều khiển bay số cho phép máy bay duy trì năng lượng tốt trong không chiến gần, đồng thời vẫn đảm bảo độ ổn định khi mang tải nặng.

Điểm đáng chú ý nhất trong những năm gần đây nằm ở khả năng duy trì và nâng cấp nội địa. Năm 2018, một số lượng lớn máy bay từng phải nằm đất do thiếu phụ tùng và vấn đề động cơ.

Malaysia đã phản ứng bằng cách đầu tư mạnh vào công ty nhà nước Aerospace Technology Systems Corporation (ATSC).

Chương trình Service Life Extension Programme (SLEP) hay còn gọi là công tác phục hồi phòng ngừa đã được hoàn thành vào đầu năm 2025 với sự tham gia của khoảng 75 kỹ thuật viên.

Việc bảo dưỡng ngay tại căn cứ Gong Kedak giúp tránh phải gửi máy bay ra nước ngoài trong thời gian dài, đồng thời tạo ra năng lực kỹ thuật trong nước.

Nhờ đó, các máy bay vốn được giao từ năm 2007 có thể tiếp tục hoạt động tin cậy đến ít nhất năm 2035 nếu được bảo dưỡng đúng lịch.

Không dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ, Malaysia còn chủ động cải tiến kỹ thuật. Một ví dụ rõ nét là hệ thống sửa đổi cửa hút khí AIS-MOD do chính Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không của Không quân phát triển.

Su-30MKM của Malaysia. Ảnh: wikipedia

Cải tiến này giảm đáng kể nguy cơ hư hỏng động cơ do vật thể lạ (FOD) khi cất hạ cánh, đã giúp tránh được nhiều sự cố và tiết kiệm hàng chục triệu USD chi phí sửa chữa.

Bên cạnh đó, việc sử dụng lốp máy bay MRF Aero Muscle của Ấn Độ trên một số chiếc Su-30MKM cho thấy sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng phụ tùng, tận dụng điểm chung về khung thân và hệ thống hạ cánh với Su-30MKI.

Các đề xuất nâng cấp sâu hơn theo hướng “Super Flanker” hoặc thậm chí tích hợp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos-A cũng đang được cân nhắc, mở ra khả năng biến MKM thành nền tảng tấn công chính xác tầm xa mạnh mẽ hơn.

Trong các cuộc tập trận gần đây như Udara Shakti 2026 với Rafale của Ấn Độ hay các hoạt động cùng F-35 của Australia, Su-30MKM tiếp tục chứng tỏ giá trị thực chiến.

Nó không chỉ là vũ khí phòng thủ không phận và bảo vệ lợi ích trên biển, mà còn là yếu tố răn đe quan trọng.

Sức mạnh thực sự của Su-30MKM Malaysia không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật khô khan, mà ở sự kết hợp giữa nền tảng máy bay vẫn còn dư địa phát triển, đội ngũ phi công và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, cùng hệ sinh thái bảo dưỡng ngày càng tự chủ.

Gần hai thập kỷ sau khi nhập biên, Su-30MKM vẫn giữ vị thế “vua bầu trời” tạm thời của Không quân Hoàng gia Malaysia.

Trong khi chờ đợi tiêm kích đa năng thế hệ mới trong tương lai, việc duy trì và tối ưu hóa hạm đội Flanker này đang cho thấy một cách tiếp cận thực dụng và hiệu quả về chi phí.

Công nghệ Nga kết hợp với sáng tạo địa phương đã tạo nên một hệ thống chiến đấu vẫn còn rất đáng gờm trên bản đồ an ninh khu vực.

(Theo armyrecognition.com, defencesecurityasia.com, flightglobal.com)