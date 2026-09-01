Nga thực hiện phóng huấn luyện ICBM nhiên liệu rắn di động từ Plesetsk. Ảnh: thedefensenews.com

Ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố thực hiện thành công một vụ phóng huấn luyện chiến đấu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn trên bệ phóng di động từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk.

Tên lửa bay hơn 6.700km về phía đông và đưa các khối chiến đấu huấn luyện đến đúng khu vực chỉ định tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka.

Trước khi phóng, các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã cơ động cả một tổ hợp phóng di động đến vị trí rừng sâu hẻo lánh, thể hiện khả năng triển khai nhanh và bí mật.

Mục tiêu chính được nêu rõ là xác nhận các đặc tính chiến thuật, kỹ thuật và bay của hệ thống. Dù Bộ Quốc phòng không công bố tên cụ thể, nhiều nguồn phân tích chỉ ra đây rất có thể là RS-24 Yars, loại tên lửa ba tầng nhiên liệu rắn đang đóng vai trò xương sống trong lực lượng hạt nhân mặt đất của Nga.

Sự kiện này không chỉ là một bài kiểm tra định kỳ về độ tin cậy của vũ khí. Nó tái khẳng định vai trò trung tâm của tên lửa đạn đạo liên lục địa trong hệ thống phòng thủ và tấn công chiến lược của một cường quốc hạt nhân.

Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động dùng nhiên liệu rắn. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Để hiểu rõ vì sao tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được xếp vào nhóm vũ khí tấn công cấp chiến lược chứ không phải vũ khí chiến thuật thông thường, cần nhìn vào bản chất và tác động của nó trên toàn bộ cục diện an ninh quốc tế.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sở hữu tầm bắn liên lục địa, thường vượt quá 5.500km và có thể lên tới hơn 10.000km như trường hợp Yars.

Điều này cho phép nó xuất phát từ sâu trong lãnh thổ quốc gia và tấn công trực tiếp vào các trung tâm chính trị, kinh tế hoặc quân sự quan trọng của đối phương nằm cách xa hàng châu lục.

Không giống như tên lửa tầm ngắn hay trung bình chỉ phục vụ các chiến dịch trên chiến trường cụ thể, ICBM mang lại khả năng gây thiệt hại mang tính quyết định ở cấp độ quốc gia.

Hầu hết các ICBM hiện đại, bao gồm cả phiên bản di động nhiên liệu rắn của Nga, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, thậm chí nhiều đầu đạn độc lập (MIRV).

Quân đội Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa di động. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/themoscowtimes.com

Mỗi đầu đạn có sức công phá hàng trăm kiloton, đủ để san phẳng một thành phố lớn hoặc vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng.

Chính sức hủy diệt khổng lồ và phạm vi toàn cầu này biến ICBM thành công cụ răn đe hạt nhân cốt lõi, chứ không phải vũ khí hỗ trợ chiến đấu thông thường.

Yếu tố di động và nhiên liệu rắn càng củng cố tính chiến lược của nó. Tên lửa nhiên liệu rắn có thể sẵn sàng phóng trong thời gian rất ngắn, không cần quá trình tiếp nhiên liệu phức tạp và nguy hiểm như loại nhiên liệu lỏng.

Bệ phóng di động cho phép tổ hợp thay đổi vị trí liên tục, ẩn nấp trong rừng hoặc địa hình phức tạp, khiến đối phương rất khó phát hiện và tiêu diệt trước.

Khả năng sống sót cao sau đòn tấn công phủ đầu của kẻ thù chính là nền tảng của nguyên tắc “đòn đáp trả đảm bảo” - yếu tố then chốt duy trì cân bằng chiến lược hạt nhân.

ICBM Yars. Ảnh: Mikhail Voskresensky/RIA Novosti/eadaily.com

Khi một quốc gia duy trì được lực lượng ICBM di động đủ mạnh, bất kỳ đối thủ nào cũng phải cân nhắc rằng đòn tấn công bất ngờ sẽ phải đối mặt với sự trả đũa hủy diệt, từ đó tạo ra hiệu ứng răn đe ổn định.

Về mặt quân sự, ICBM không phục vụ các mục tiêu chiến thuật hẹp trên chiến trường mà tác động trực tiếp đến quan hệ quyền lực giữa các cường quốc.

Việc phóng thử thành công như lần này không chỉ kiểm tra kỹ thuật mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, những vụ phóng như vậy góp phần duy trì thế cân bằng răn đe lẫn nhau, đồng thời nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng bất kỳ xung đột nào leo thang lên cấp độ chiến lược đều có thể dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược.

ICBM là vũ khí tiến công cấp chiến lược vì nó kết hợp tầm bắn liên lục địa, sức công phá hạt nhân khổng lồ, khả năng sống sót cao và tác động quyết định đến an ninh quốc gia cũng như ổn định toàn cầu.

Vụ phóng ICBM từ Plesetsk ngày 28/8 vừa qua một lần nữa khẳng định rằng Nga vẫn duy trì và thường xuyên kiểm tra sức mạnh của trụ cột quan trọng này trong bộ ba hạt nhân của mình.

(Theo thedefensenews.com, themoscowtimes.com, iz.ru, eadaily.com, aif.ru, oborona.ru)