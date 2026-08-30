Tên lửa Minuteman III. Ảnh: MilitaryWorld

Trong thế giới tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM-Intercontinental Ballistic Missile), lựa chọn giữa nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn định hình chiến lược răn đe hạt nhân của các cường quốc.

Trong khi hầu hết ICBM hiện đại như Yars của Nga, Minuteman III và Sentinel của Mỹ, hay DF-41 của Trung Quốc ưu tiên nhiên liệu rắn vì tính sẵn sàng cao và khả năng sống sót, thì các hệ thống nặng như Sarmat (Nga) vẫn trung thành với nhiên liệu lỏng để đạt tải trọng và tầm bắn vượt trội.

Sự khác biệt này tạo nên hai triết lý thiết kế đối lập, mỗi loại đều mang ưu và nhược điểm riêng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Nhiên liệu rắn, hay còn gọi là solid propellant, là hỗn hợp hóa học được đúc sẵn trong thân tên lửa, thường gồm ammonium perchlorate làm chất oxy hóa, bột nhôm và chất kết dính như HTPB.

Khi kích hoạt, toàn bộ khối nhiên liệu cháy theo một quy trình đã được thiết kế sẵn, tạo ra lực đẩy ổn định mà không cần hệ thống bơm phức tạp. Ưu điểm lớn nhất nằm ở tính sẵn sàng chiến đấu tức thì.

Tên lửa có thể được bảo quản lâu dài ở trạng thái sẵn sàng phóng, không cần quá trình nạp nhiên liệu mất thời gian và nguy hiểm như loại nhiên liệu lỏng.

Tên lửa Topol-M. Ảnh: MilitaryWorld

Điều này đặc biệt quan trọng với các tổ hợp di động như Yars hay Topol-M của Nga, cho phép triển khai nhanh, ẩn nấp dễ dàng và giảm nguy cơ bị phát hiện trước khi phóng.

Mỹ cũng dựa hoàn toàn vào công nghệ này với tên lửa Minuteman III và đang phát triển tên lửa Sentinel với động cơ composite nhẹ hơn, giúp tăng tầm bắn và linh hoạt quỹ đạo.

Triều Tiên gần đây liên tục thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn công suất cao dùng vật liệu sợi carbon, hướng tới các tên lửa Hwasong thế hệ mới có khả năng phóng nhanh hơn.

Tuy nhiên, nhiên liệu rắn cũng có hạn chế. Mật độ năng lượng thường thấp hơn so với nhiên liệu lỏng tiên tiến, dẫn đến khả năng mang đầu đạn (throw weight) hạn chế hơn trên cùng kích thước.

Việc điều chỉnh lực đẩy trong quá trình bay khó khăn vì quá trình cháy gần như không thể kiểm soát sau khi khởi động. Ngoài ra, nhiên liệu rắn có vấn đề lão hóa theo thời gian.

Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng sau khoảng 27-30 năm, tính chất cơ học của khối nhiên liệu có thể suy giảm, làm tăng nguy cơ nứt gãy dưới áp suất cao khi phóng.

Tên lửa DF-41. Ảnh: MilitaryWorld

Điều này buộc Mỹ và Trung Quốc phải đối mặt với chi phí bảo dưỡng hoặc thay thế lớn cho kho ICBM đang già hóa.

Ngược lại, nhiên liệu lỏng sử dụng các thành phần như hydrazine hoặc các hợp chất cao sôi khác, được bơm vào buồng đốt khi cần thiết.

Công nghệ này cho phép đạt hiệu suất năng lượng cao hơn, tạo ra lực đẩy mạnh mẽ và khả năng mang tải trọng lớn.

Tên lửa Sarmat của Nga là ví dụ điển hình: với trọng lượng phóng khoảng 200 tấn, nó có thể đưa lên đến 10 tấn đầu đạn đi khoảng cách hơn 18.000 km, thậm chí theo quỹ đạo cận quỹ đạo để vượt qua hệ thống phòng thủ.

Nhiên liệu lỏng cũng cho phép điều chỉnh lực đẩy linh hoạt hơn, hỗ trợ các quỹ đạo phức tạp và mang theo nhiều đầu đạn cùng hệ thống xuyên phá phòng thủ.

Trong lịch sử, các tên lửa nặng thời Liên Xô như tên lửa Voevoda từng dựa vào ưu thế này để đạt sức mạnh vượt trội.

Song nhiên liệu lỏng đòi hỏi quy trình vận hành phức tạp và nguy hiểm hơn. Việc nạp nhiên liệu trước khi phóng tốn thời gian, tạo ra cửa sổ dễ bị tấn công, đồng thời yêu cầu hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật cao.

Phổ biến hạt nhân đang bùng lên một làn sóng mới. Ảnh: Cắt từ màn hình CNN/asiatimes.com

Hầu hết ICBM nhiên liệu lỏng chỉ phù hợp với cơ sở hầm cố định (silo), giảm khả năng cơ động so với các tổ hợp di động dùng nhiên liệu rắn.

Nga hiện duy trì cả hai loại trong lực lượng: tên lửa Yars rắn cho tính sẵn sàng và sống sót, tên lửa Sarmat lỏng cho sức mạnh hủy diệt tối đa.

Sự so sánh cho thấy xu hướng rõ ràng của thời đại. Hầu hết quốc gia ưu tiên nhiên liệu rắn cho ICBM thế hệ mới vì nó đáp ứng nhu cầu phản ứng nhanh và khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.

Mỹ đang thay thế toàn bộ Minuteman bằng Sentinel nhiên liệu rắn. Nga mở rộng Yars trong khi giữ Sarmat cho nhiệm vụ đặc biệt. Trung Quốc chuyển mạnh sang DF-31 và DF-41 nhiên liệu rắn. Triều Tiên cũng theo đuổi công nghệ này để rút ngắn thời gian phóng.

Tuy nhiên, nhiên liệu lỏng vẫn giữ vai trò không thể thay thế với các hệ thống siêu nặng, nơi tải trọng và tầm bắn cực đại là ưu tiên hàng đầu.

Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai loại nhiên liệu phản ánh sự cân bằng tinh tế giữa tốc độ phản ứng, khả năng sống sót và sức mạnh hủy diệt.

Trong tương lai, sự kết hợp vật liệu composite mới, nhiên liệu rắn hiệu suất cao hơn và các giải pháp lưu trữ nhiên liệu lỏng ổn định hơn sẽ tiếp tục định hình cục diện răn đe hạt nhân toàn cầu.

Lựa chọn nào tối ưu phụ thuộc vào chiến lược của từng quốc gia, nhưng rõ ràng nhiên liệu rắn đang chiếm ưu thế trong hầu hết các chương trình hiện đại hóa ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa).

(Theo integral-russia.ru, rbc.ru, asiatimes.com, 38north.org, armyrecognition.com)