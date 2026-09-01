Trong cuộc chiến tranh drone quy mô lớn hiện nay, việc tìm ra giải pháp phòng không rẻ tiền, linh hoạt và hiệu quả chống lại các UAV tấn công kiểu Shahed đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Công ty Dark River Group vừa công bố hệ thống drone interceptor mang tên APUS, được định vị rõ ràng như phiên bản đối trọng nội địa với AS3 Surveyor thuộc hệ thống Merops của Mỹ. Với tốc độ khoảng 300 km/h, thời gian bay lên tới 60 phút và đầu đạn 500-800 gram, APUS đang bước vào giai đoạn thử nghiệm chiến đấu kéo dài hai tháng, đồng thời mở đường cho một phiên bản phản lực mạnh mẽ hơn.

Drone đánh chặn APUS của tập đoàn Dark River Group, tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình từ video của Militarnyi

APUS là máy bay không người lái đánh chặn kiểu cánh cố định được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt UAV tấn công và trinh sát của đối phương.

Điểm nổi bật đầu tiên nằm ở cấu hình khí động học. Hệ thống sử dụng bố trí canard (cánh ngang phía trước) kết hợp cánh chính có độ xuôi ngược.

Thiết kế này mang lại khả năng cơ động cao ở tốc độ lớn, giúp drone có thể thay đổi hướng nhanh chóng khi đuổi theo mục tiêu bay thấp và chậm hơn như Shahed hay các UAV trinh sát.

Khả năng cơ động tốt là yếu tố then chốt vì hầu hết các interceptor (UAV/drone đánh chặn) giá rẻ thường phải đánh đổi giữa tốc độ và sự linh hoạt. APUS cố gắng cân bằng cả hai yếu tố này.

Về hiệu suất bay, APUS đạt tốc độ khoảng 300 km/h và có thể duy trì trên không tối đa 60 phút tùy điều kiện thời tiết.

Bán kính hoạt động hiện tại bị giới hạn ở mức 40-50km do phụ thuộc vào khoảng cách liên lạc với trạm điều khiển mặt đất.

Đây là điểm hạn chế so với một số hệ thống tiên tiến hơn, nhưng đủ để bảo vệ các khu vực quan trọng hoặc các hành lang tiếp cận mục tiêu.

Drone đánh chặn APUS của tập đoàn Dark River Group, tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình từ video của Militarnyi

Drone được phóng bằng máy phóng (catapult), cho phép triển khai nhanh. Một tổ hợp đầy đủ bao gồm máy phóng, trạm điều khiển mặt đất với hai màn hình riêng cho phi công và hoa tiêu, cùng 10 quả drone.

Việc chỉ cần hai người vận hành và thời gian chuẩn bị ngắn giúp hệ thống phù hợp với môi trường chiến đấu năng động.

Về khả năng tìm diệt mục tiêu, APUS được trang bị đầu đạn nặng từ 500 đến 800 gram. Nhà sản xuất đang phát triển đầu đạn chuẩn hóa riêng và nghiên cứu cả phương án nổ mạnh lẫn mảnh để phù hợp với nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Khi tracker khóa mục tiêu ở khoảng cách khoảng 1km trở xuống, hệ thống có thể kích hoạt chế độ tự động đuổi và tiêu diệt.

APUS còn được trang bị bộ phản xạ đặc biệt nhằm tăng diện tích phản xạ radar hiệu dụng, giúp các radar phòng không dễ phát hiện và dẫn đường hơn.

Đặc biệt, drone có khả năng hoạt động trong môi trường bị nhiễu GPS nhờ sử dụng các radio beacon, một tính năng quan trọng khi đối phương sử dụng rộng rãi biện pháp tác chiến điện tử.

So với AS3 Surveyor của hệ thống Merops, APUS được nhà phát triển định vị là sản phẩm tương đương về chức năng và hướng tới ngang bằng hoàn toàn vào cuối năm.

Merops đã chứng minh hiệu quả cao trên chiến trường Ukraine với chi phí tương đối thấp so với tên lửa phòng không truyền thống.

Drone đánh chặn APUS-1. Nguồn: Defender Media

APUS kế thừa triết lý đó nhưng nhấn mạnh việc tăng tỷ lệ linh kiện nội địa. Hiện khoảng 50% cấu thành của drone đã là sản xuất trong nước và công ty đang nỗ lực nâng cao tỷ lệ này để giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Điều này không chỉ giúp kiểm soát chi phí mà còn tăng khả năng sản xuất quy mô lớn khi nhu cầu tăng cao.

Song song với việc đưa APUS vào thử nghiệm chiến đấu hai tháng, Dark River Group đang phát triển phiên bản phản lực.

Phiên bản này hướng tới tốc độ lên tới 600 km/h và tầm hoạt động khoảng 100km, mở rộng đáng kể khả năng đánh chặn các mục tiêu xa hơn và nhanh hơn.

Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Ukraine xây dựng lớp phòng không interceptor đa tầng, vừa rẻ vừa linh hoạt.

APUS thể hiện nỗ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong việc tạo ra giải pháp phòng không chống drone mang tính thực dụng cao.

Với thiết kế khí động học tối ưu cho cơ động, khả năng hoạt động trong môi trường nhiễu điện tử, đầu đạn linh hoạt và định hướng nội địa hóa, hệ thống này có tiềm năng trở thành công cụ quan trọng trong việc bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công UAV quy mô lớn.

Kết quả từ đợt thử nghiệm chiến đấu sắp tới sẽ quyết định mức độ hoàn thiện và khả năng triển khai rộng rãi của APUS trong thời gian tới.

(Theo militarnyi.com, thedefender.media, united24media.com, insidetelecom.com)