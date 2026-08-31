Trong bối cảnh drone tấn công ngày càng rẻ, nhanh và xuất hiện hàng loạt, một startup Mỹ vừa gây chú ý mạnh khi công bố nguyên mẫu UAV đánh chặn SABLE chỉ sau hai tuần phát triển.

Sản phẩm này không chỉ hứa hẹn tốc độ vượt trội mà còn mở ra mô hình phòng thủ không gian hoàn toàn mới cho các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.

Impact Drones, công ty khởi nghiệp (startup) tại San Francisco thuộc lứa Y Combinator Summer 2026, đã chính thức giới thiệu hệ thống Air Defense as a Service (ADaaS) vào đầu tháng 8/2026.

Trong đó, SABLE đóng vai trò là UAV đánh chặn tầm xa và tốc độ cao, bổ sung cho HUNTER - phiên bản phòng thủ điểm gần.

Nếu HUNTER được thiết kế để xử lý các mối đe dọa chậm, bay thấp và theo đàn ngay trên không phận cơ sở với tốc độ tối đa khoảng 300 km/h cùng hệ dẫn đường điện quang kết hợp hồng ngoại sóng dài, thì SABLE đảm nhận nhiệm vụ truy đuổi những mục tiêu nhanh hơn và ở khoảng cách xa hơn trước khi chúng tiếp cận vành đai bảo vệ.

Về mặt kỹ thuật, SABLE sử dụng động cơ turbine (thường được gọi là jet-powered) kết hợp khung máy bay dạng cánh delta.

Thiết kế này giúp máy bay đạt tốc độ thiết kế lên tới 825 km/h, dù một số thông tin gần đây từ nhà sáng lập đề cập con số khoảng 750 km/h trên nguyên mẫu thực tế.

UAV SABLE 825 km/h, ‘sát thủ’ đánh chặn thần tốc tái định hình phòng thủ hạ tầng. Ảnh: aerospaceglobalnews.com

Tốc độ này cho phép SABLE bắt kịp và đánh chặn các drone tấn công hiện đại, vốn ngày càng được trang bị động cơ phản lực hoặc có khả năng bay cao tốc.

Phương thức tiêu diệt là va chạm vật lý trực tiếp (kinetic intercept), không cần đầu đạn nổ, nhằm giảm thiểu rủi ro thiệt hại phụ cho khu vực dân sự.

Điểm nổi bật của toàn bộ hệ thống nằm ở khả năng triển khai tự động và độc lập. Toàn bộ UAV được đóng gói trong container kín, đặt sẵn tại nơi cần bảo vệ như trung tâm dữ liệu, sân bay, nhà máy điện hoặc lưới điện.

Khi cảm biến phát hiện mối đe dọa, máy bay đánh chặn sẽ tự phá vỡ nắp container, phóng lên và dẫn đường bằng hệ thống thị giác trên máy (visual navigation).

Công nghệ này hoạt động độc lập với GPS, đảm bảo khả năng hoạt động ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu - một yếu tố ngày càng phổ biến trong môi trường chiến tranh điện tử hiện đại.

Cả SABLE và HUNTER đều chạy trên cùng một nền tảng phần mềm tự động của Impact Drones, giúp hệ thống quyết định, theo dõi và dẫn đường đến mục tiêu mà không cần phi công điều khiển liên tục.

Triết lý thiết kế của Impact Drones nhấn mạnh tính kinh tế và khả năng mở rộng. Thay vì sử dụng tên lửa phòng không đắt đỏ với chi phí hàng triệu USD cho mỗi lần bắn, SABLE và HUNTER được định giá tương đương hoặc thấp hơn mối đe dọa mà chúng tiêu diệt.

UAV SABLE đánh chặn tần tốc vừa ra mắt sau 2 tuần phát triển, thay đổi "cuộc chơi" phòng thủ hạ tầng. Ảnh: Jasper Lortije/defence-blog.com

Người dùng không mua từng quả đạn mà đăng ký dịch vụ bảo vệ theo mô hình thuê bao, bao gồm phần cứng, nạp lại và giám sát.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với các cơ sở hạ tầng dân sự, nơi hệ thống phòng thủ quân sự truyền thống thường quá phức tạp và tốn kém để triển khai quy mô nhỏ.

Hiện tại SABLE vẫn đang trong giai đoạn phát triển với nguyên mẫu đầu tiên vừa được công bố cuối tháng 8/2026.

Công ty cho biết các đợt triển khai thử nghiệm sẽ bắt đầu từ Quý 3/2026. Dù nhiều thông số chi tiết như tầm bay, trọng lượng, kích thước chính xác hay loại turbine cụ thể chưa được công bố đầy đủ, sự xuất hiện nhanh chóng của nguyên mẫu đã cho thấy tốc độ đổi mới trong lĩnh vực counter-UAS.

Trong khi HUNTER kế thừa công nghệ đã được chứng minh trong thực chiến chống các loại drone như Shahed-136, Geran-2 và Gerbera tại Ukraine, SABLE hướng tới việc lấp đầy khoảng trống trước các mối đe dọa tốc độ cao hơn.

UAV đánh chặn SABLE của Impact Drones không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch phòng thủ không gian từ các hệ thống tập trung, đắt đỏ sang các giải pháp phân tán, tự động và chi phí hợp lý.

Khi drone tấn công ngày càng trở thành mối đe dọa thường trực đối với hạ tầng quan trọng, những hệ thống như SABLE có thể trở thành lớp phòng thủ thiết yếu, giúp bảo vệ bầu trời ngay tại chỗ mà không cần đội ngũ vận hành phức tạp.

(Theo aerospaceglobalnews.com, defence-blog.com)