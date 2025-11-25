Leclerc XLR không phải là xe tăng ‘cách mạng’ như T-14 Armata hay KF51 Panther, nhưng nó là ví dụ điển hình của một nền công nghiệp quốc phòng biết lắng nghe chiến trường thực tế. Thay vì chạy theo tháp pháo không người hoặc pháo 130-140mm, Pháp chọn cách nâng cấp toàn diện một nền tảng đã cực kỳ thành công, biến Leclerc thành một “mũi nhọn số hóa” trong tác chiến mạng lưới.

Xe tăng Leclerc XLR. Ảnh: knds.com

Sau hơn ba thập kỷ phục vụ, nhiều người từng nghĩ xe tăng chủ lực Leclerc của Pháp sẽ dần lỗi thời. Nhưng không, năm 2025, Leclerc không chỉ còn sống mà còn trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với phiên bản XLR (hay còn gọi Leclerc Scorpion).

Hơn 200 chiếc đã được nâng cấp xong, thêm hợp đồng mới 100 chiếc vừa ký, Pháp đang âm thầm sở hữu một trong những xe tăng hiện đại và thực chiến nhất thế giới hiện nay.

Điều làm Leclerc XLR khác biệt hoàn toàn với phiên bản cũ chính là việc tích hợp sâu vào hệ thống chiến trường số Scorpion – chương trình số hóa lớn nhất lịch sử quân đội Pháp.

Xe được trang bị radio CONTACT mới, hệ thống quản lý chiến trường FINDERS và mạng dữ liệu tốc độ cao, cho phép mọi chiếc Leclerc, VBCI, Jaguar trong cùng tiểu đoàn chia sẻ tức thì hình ảnh nhiệt, mục tiêu, bản đồ 3D và thậm chí cả dữ liệu từ drone hay máy bay không người lái.

Nói đơn giản - trưởng xe chỉ cần chạm vào màn hình cảm ứng là toàn tiểu đoàn đã biết chính xác kẻ địch đang ở đâu.

Xe tăng Leclerc XLR được trang bị giáp lồng. Ảnh: Lục quân Pháp

Về hỏa lực, Leclerc XLR vẫn giữ nguyên khẩu pháo nòng trơn 120mm CN120-26/52 huyền thoại – một trong những khẩu pháo tăng mạnh nhất hành tinh.

Hệ thống nạp đạn tự động 22 viên sẵn sàng trong tháp pháo vẫn giúp xe đạt tốc độ bắn thực tế 10–12 phát/phút, điều mà rất ít xe tăng hiện đại làm được.

Pháp đã thử nghiệm thành công đạn xuyên giáp mới DM63A1 và đang phát triển đạn nổ phá lập trình 120mm dành riêng cho tác chiến đô thị.

Nhưng điểm đột phá lớn nhất lại nằm ở khả năng sống sót. Học từ những bài học đắt giá ở xung đột Nga-Ukraine và Trung Đông, Leclerc XLR được bọc thêm hàng loạt công nghệ bảo vệ hiện đại: giáp phản ứng nổ thế hệ mới chống được cả RPG-29 và Kornet, giáp lồng chống drone FPV, đáy xe hình chữ V chịu được mìn 10kg TNT, hệ thống cảnh báo laser, pháo khói đa phổ che khuất cả hồng ngoại và radar, cùng hệ thống chữa cháy tự động siêu nhanh trong cả khoang động cơ lẫn khoang chiến đấu.

Về cơ động, Leclerc XLR vẫn là “siêu xe” thực thụ trong thế giới xe tăng. Động cơ diesel tăng áp V8X Hyperbar 1.500 mã lực kết hợp hộp số tự động và hệ thống treo thủy khí giúp xe nặng 56–57 tấn đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng 27,3 mã lực/tấn.

Xe tăng chủ lực Leclerc XLR. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Tốc độ tối đa trên đường bằng vượt 70 km/h, tốc độ lùi lên tới gần 40 km/h – vẫn không có đối thủ nào lùi nhanh bằng Leclerc. Dự trữ hành trình hơn 550km, khả năng lội nước sâu 4m khi gắn ống thở.

Kíp lái xe chỉ còn 3 người nhưng được hỗ trợ tối đa bởi giao diện người-máy hoàn toàn mới: kính ngắm nhiệt ảnh thế hệ 3 của Safran, camera 360° độ phân giải cao, máy tính đạn đạo tự động tính cả nhiệt độ không khí, độ mòn nòng và vị trí GPS chính xác từng mét.

Leclerc XLR không cố gắng chạy theo những ý tưởng “cách mạng trên giấy” như tháp pháo không người hay pháo 140mm.

Thay vào đó, Pháp chọn cách cực kỳ thực tế: lấy một nền tảng đã cực kỳ xuất sắc từ những năm 1990 và nâng cấp nó đến mức gần như hoàn hảo trong tác chiến mạng lưới hiện đại.

Với kế hoạch nâng cấp tổng cộng 312 chiếc đến năm 2035, Leclerc XLR không chỉ là xương sống thiết giáp của Pháp mà còn là lời khẳng định đanh thép: trong thế giới xe tăng, kinh nghiệm chiến trường thực tế vẫn luôn đánh bại những ý tưởng hào nhoáng trên catalogue.