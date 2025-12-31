Tên lửa nhiên liệu rắn K-4 được thiết kế để trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ. Ảnh: Weibo

Ấn Độ vừa khẳng định vị thế cường quốc hạt nhân với thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm K-4 vào cuối tháng 12/2025.

Với tầm bắn lên đến 3.500km và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa K-4 không chỉ hoàn thiện bộ ba hạt nhân của New Delhi mà còn mang đến khả năng răn đe thứ hai đáng tin cậy, khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e ngại một cuộc tấn công phủ đầu.

Tên lửa K-4, còn gọi là Kalam-4 để vinh danh cựu Tổng thống APJ Abdul Kalam - "cha đẻ" chương trình tên lửa Ấn Độ, là sản phẩm thuần túy nội địa do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển.

Đây là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tầm trung, được thiết kế chuyên biệt để trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant như INS Arihant và INS Arighaat.

Tên lửa K-4 có chiều dài khoảng 12 mét, đường kính 1,3 mét và trọng lượng phóng gần 17 tấn, đôi khi được ghi nhận lên đến 20 tấn tùy cấu hình.

Những thông số này giúp tên lửa dễ dàng tích hợp vào hệ thống phóng thẳng đứng trên tàu ngầm, với mỗi tàu Arihant-class có thể mang 4 quả K-4.

Tên lửa sử dụng động cơ hai giai đoạn nhiên liệu rắn, mang lại độ tin cậy cao và thời gian chuẩn bị phóng ngắn.

Điểm nổi bật về công nghệ của K-4 nằm ở hệ thống phóng lạnh, nghĩa là tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén hoặc thủy lực trước khi động cơ chính kích hoạt trên mặt nước.

Cơ chế này giảm thiểu tiếng ồn và nguy cơ hư hỏng cho tàu ngầm, đồng thời tăng cường tính tàng hình - yếu tố sống còn trong môi trường dưới biển.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính tiên tiến với hỗ trợ từ vệ tinh NavIC của Ấn Độ, giúp đạt độ chính xác cao với sai số tròn gần như bằng không.

Về tải trọng, K-4 có khả năng mang đầu đạn nặng đến 2 tấn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Tầm bắn tối đa 3.500km cho phép tàu ngầm Ấn Độ tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần tiếp cận quá gần bờ biển, từ đó nâng cao khả năng sống sót.

Tên lửa còn sở hữu khả năng cơ động tái nhập khí quyển, giúp né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Quá trình phát triển K-4 bắt đầu từ những năm 2000 như một bước tiến từ tên lửa K-15 tầm ngắn hơn.

Các thử nghiệm ban đầu từ bệ ngầm dưới nước diễn ra thành công từ năm 2014 và lần phóng thực tế từ tàu ngầm đầu tiên được ghi nhận năm 2020.

Đến năm 2024-2025, với các thử nghiệm từ INS Arighaat, K-4 đã đạt độ chín muồi để triển khai hoạt động, đánh dấu Ấn Độ gia nhập nhóm elite các quốc gia sở hữu SLBM tầm trung đáng tin cậy.

So với các đối thủ khu vực, K-4 vượt trội hơn hẳn Babur-3 của Pakistan chỉ tầm 450km và tạo áp lực cân bằng với JL-2 của Trung Quốc dù tầm bắn ngắn hơn.

DRDO đang tiếp tục phát triển các biến thể như K-5 tầm 5.000km và K-6 tầm 6.000km với khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập.