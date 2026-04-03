Trên trang cá nhân, lần đầu tiên Hoàng Thị Kiều Trinh lên tiếng về sự vắng mặt của mình thời gian qua. Đối chuyền CLB Binh chủng Thông tin xuất hiện với chiếc cổ tay trái bó bột, ngón giữa được nẹp cố định. Tay đập sinh năm 2001 cho biết bác sĩ yêu cầu cô phải hạn chế vận động.

Theo tìm hiểu, Kiều Trinh bị gãy xương ngón tay trong một buổi tập trước Cúp bóng chuyền Hoa Lư-Bình Điền 2026. Nỗ lực cứu bóng của Hoa khôi bóng chuyền khiến cô phải nghỉ ít nhất 2-3 tháng.

Kiều Trinh gặp chấn thương đáng tiếc.

Điều này đồng nghĩa với việc Kiều Trinh lỡ hẹn với giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026. Nếu CLB Binh chủng Thông tin dự Cúp Hùng Vương vào cuối tháng 4, cô tiếp tục làm khán giả.

Việc vắng Kiều Trinh là tổn thất lớn với đội bóng áo lính. Thời gian qua, tay đập quê Quảng Trị không chỉ khẳng định vai trò quan trọng ở Binh chủng Thông tin mà còn ở cả đội tuyển quốc gia. Đặc biệt ở đội tuyển, Kiều Trinh là phương án tốt nhất thay cho Bích Tuyền nghỉ thi đấu.

Tại Cúp bóng chuyền Hoa Lư-Bình Điền vừa qua, HLV Phạm Văn Long dùng Bích Huệ thay vị trí của Kiều Trinh. Còn tại giải bóng chuyền VĐQG sắp tới, người chơi đối chuyền ở Binh chủng Thông tin có thể là ngoại binh Sun Jie (Trung Quốc).

Kiều Trinh lỡ hẹn giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026.

Vòng 1 giải VĐQG diễn ra từ 6-19/4 tại NTĐ Đông Anh (Hà Nội). Vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng nữ tổ chức từ ngày 14 đến 25/10, tại NTĐ Vĩnh Long. Vòng 2 và vòng chung kết, xếp hạng nam diễn ra từ ngày 28/10 đến 8/11, tại NTĐ Trung tâm TDTT Công an TP.HCM.

Ngày 5/4, BTC giải đấu thực hiện họp chuyên môn trước khi bước vào thi đấu chính thức tại Đông Anh (Hà Nội). Theo điều lệ, 16 đội bóng (8 nam, 8 nữ) của giải năm nay đăng ký danh sách cuối cùng ở cuộc họp này. Mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 14 cầu thủ chính thức. Trong đó, từng đội được đăng ký tối đa 2 VĐV ngoại (ngoại binh) trong đội hình. Tuy nhiên, ở mọi thời điểm, chỉ 1 ngoại binh được ra sân thi đấu.

Ở giải đấu năm nay, lần đầu tiên LĐBC Việt Nam áp dụng việc kiểm tra giới tính VĐV tham dự nội dung nữ nếu cần thiết.