Vượt qua những trở ngại, dưới ảnh hưởng dai dẳng của cơn mưa tại một giải đấu tầm cỡ như Miami Open, thuộc Masters 1000, Jannik Sinner khép lại trận đấu với chiến thắng trước Jiri Lehecka (6-4, 6-4, trong 1 giờ 33 phút).

Sinner một lần nữa khẳng định vị thế: tour đấu này hoàn toàn thuộc về anh. Khi anh tháo chiếc mũ ra, mái tóc đỏ xoăn rối lên và nở nụ cười hiếm thấy trên sân; nhưng một khi bước vào thi đấu, anh đơn giản là một cỗ máy lạnh lùng. Sự hiện diện ấy khiến đối thủ e dè. Quá nhiều vũ khí trong tay.

Sinner đi vào lịch sử với những con số ấn tượng. Ảnh: ATP

Một khi lối chơi của anh nóng lên, tay vợt người Italia quét sạch đối thủ như phủi bụi, tiến từng vòng và chạm đến những cột mốc như lần này: cú đúp Mỹ đã nằm trong tay.

Giống như số 1 thế giới nữ Aryna Sabalenka đã làm trước đó một ngày, Sinner ghi tên mình vào danh sách đặc biệt, cùng 7 tay vợt nam (tổng cộng 13 người nếu tính cả năm tay vợt nữ) từng liên tiếp vô địch Indian Wells (California) và Miami (Florida).

Những người đi trước anh gồm Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2016) và Roger Federer (2005, 2006, 2017). Giờ đây, Sinner vươn lên, một chiến binh kiên định không nghỉ ngơi, luôn miệt mài hoàn thiện bản thân.

Cơn mưa bao phủ chiến thắng của Sinner, nhưng thực tế bầu trời với anh đã quang đãng từ một tuần trước, khi Carlos Alcaraz bị loại sớm. Luôn dõi theo nhau, nhưng không có dấu hiệu chủ quan nào. Trái lại, anh càng tập trung hơn.

Với một “công nhân” thực thụ như anh, luôn còn việc phải làm. Cuối cùng là thêm 6 chiến thắng áp đảo hành trình hoàn hảo. Vô địch mà không thua set nào. Lại một lần nữa. Và đã là lần thứ 3 liên tiếp.

Chuỗi thành tích bắt đầu từ tháng 11 (Masters Paris), và từ đó anh giành 34 set liên tiếp. Sinner nối gót Rafael Nadal và Novak Djokovic – những người từng vô địch 3 Masters 1000 liên tiếp – sánh ngang Michael Chang cùng Alexander Zverev với 7 danh hiệu cấp độ này.

Đây là chức vô địch thứ hai của anh tại Miami, nơi thời tiết tiếp tục đóng vai trò then chốt do không có mái che. Giải đấu bắt đầu bằng những trận mưa như trút, và kết thúc cũng trong cảnh tương tự.

Sau phản ứng mạnh mẽ trước thành công của Alcaraz, Sinner đã đáp trả bằng cú đúp danh hiệu tại Mỹ, đưa anh trở lại vị thế đặc biệt. “Sunshine Double” đã thuộc về anh.