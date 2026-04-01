Woods lên tiếng sau tai nạn

Cuối cùng, Tiger Woods cũng đã lên tiếng. Golfer người Mỹ, chủ nhân của 15 danh hiệu major, đã phát đi thông báo trên mạng xã hội, trong đó xác nhận sẽ tạm thời rời xa thi đấu nên không tham dự The Masters (9-12/4), sau vụ tai nạn giao thông gần đây.

Woods chia sẻ: “Tôi nhận thức và hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình trạng hiện tại. Tôi rút lui trong một thời gian để tìm kiếm điều trị và tập trung vào sức khỏe.

Điều này là cần thiết để ưu tiên sự an toàn của bản thân và hướng tới quá trình hồi phục bền vững. Tôi cam kết dành thời gian cần thiết để trở lại trong trạng thái khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn và tập trung hơn, cả về cá nhân lẫn nghề nghiệp”.

Woods mất kiểm soát khi dẫn đến tai nạn.

Tiger chưa thi đấu một vòng golf chính thức nào kể từ giải Open Championship 2024.

Vụ tai nạn xe hơi một lần nữa khiến ông trở thành tâm điểm vì những vấn đề cá nhân ngoài sân golf, thay vì nỗ lực trở lại đỉnh cao.

Báo cáo cảnh sát công bố hôm thứ Ba đã làm rõ chi tiết sự cố mới nhất sau tay lái, thêm vết gợn trong hành trình của người từng được xem là huyền thoại.

Mất tập trung do sử dụng điện thoại hoặc radio trên xe. Đổ mồ hôi. Di chuyển chậm chạp. Mắt đờ đẫn. Cảnh giác quá mức. Đó là những gì các sĩ quan mô tả về tình trạng của Woods, khi chiếc Range Rover của ông bị lật sau khi va chạm với một xe tải nhỏ kéo rơ-moóc.

Người lái xe còn lại đã giúp Woods thoát ra khi ông nằm trên đường, qua cửa sổ phía ghế phụ. Cảnh sát phát hiện hai viên hydrocodone – một loại opioid mạnh (nhóm thuốc giảm đau) – trong túi của ông.

“Tôi có dùng một số loại thuốc”, nhà vô địch 82 PGA Tour cho biết.

Khó thi đấu trở lại

Woods nói để giải thích những cơn đau do tình trạng thể chất, đồng thời nhắc đến 7 ca phẫu thuật lưng và nhiều ca phẫu thuật đầu gối để lý giải việc ông đi khập khiễng.

Golfer 50 tuổi cho kết quả âm tính với kiểm tra nồng độ cồn, nhưng từ chối xét nghiệm nước tiểu. Ông phủ nhận việc sử dụng ma túy hay rượu, và bị tạm giữ trong thời gian tối thiểu theo luật là 8 giờ trước khi được thả với các cáo buộc. Tháng Tư này, ông sẽ phải ra hầu tòa.

Đầu tuần trước, Woods có tham gia một giải đấu thực tế ảo kết hợp sân golf thật với mô phỏng. Ông chỉ thực hiện 9 cú đánh - màn “khởi động” công khai sau ca phẫu thuật hồi tháng Mười, đồng thời nuôi hy vọng trở lại The Masters.

Woods nghỉ thi đấu để điều trị.

“Tôi muốn thi đấu. Tôi đang cố gắng, nhưng cơ thể tôi không còn hồi phục như khi 24 hay 25 tuổi”, Woods từng nói.

Khát khao trở lại nơi ông từng 5 lần khoác áo xanh lá cây biểu tượng đã khiến Tiger tăng cường tập luyện trong những ngày gần đây.

Nhiều luyện tập hơn, đồng nghĩa với nhiều đau đớn hơn ở lưng và các khớp, nhiều thuốc giảm đau hơn để chịu đựng. Và rồi thêm một vụ tai nạn. Hệ quả là lời chia tay dứt khoát với sân khấu Augusta.

Chỉ vì một cú đánh lái, Woods đã chuyển từ hình ảnh người hùng đang tìm đường trở lại đỉnh cao thành một người cần được giúp đỡ.

Giờ đây, không chỉ còn là câu chuyện ông có dự The Masters hay không, mà còn là việc liệu với hồ sơ pháp lý như vậy (từng bị bắt năm 2017 vì lái xe dưới ảnh hưởng của thuốc và suýt mất mạng trong một tai nạn khác năm 2021), Woods có nên đảm nhận vai trò đội trưởng tuyển Mỹ tại Ryder Cup sắp tới hay không.