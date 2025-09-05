Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay khai mạc phiên họp thứ 49. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

Đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông và Thủ tướng đã thống nhất ngày 15/9, Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ họp sơ kết để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Ông nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội thứ 10 phải lãnh đạo hết sức quyết tâm, quyết liệt mới có thể hoàn thành các nội dung. "Trước đây, dự kiến Chính phủ trình 90 nội dung nhưng giờ xuống còn 70 nội dung. Hiện Chính phủ cũng rất tích cực, họp các phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật (trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện), phạm vi rộng, tác động lớn. Các dự án liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các nghị quyết Trung ương mới ban hành.

Do các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước.

Ông nhắc lại các kinh nghiệm của kỳ họp bất thường, thường kỳ thứ 9 và cho rằng kỳ họp thứ 10 này phải phát huy. Đồng thời, có những luật dứt khoát phải thông qua bằng được gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Quy hoạch sửa đổi.

Thảo luận tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ

Tại phiên họp, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trước đây trình Quốc hội quyết định. Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thay đổi thẩm quyền này nhằm bảo đảm chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn.

Chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp với đặc điểm của năm 2026 - là năm chuyển giao và bước sang nhiệm kỳ mới, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những dự án luật thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Ảnh: Phạm Thắng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" và thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri. Đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào đầu năm tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các nghị quyết phải được chuẩn bị hết sức chặt chẽ, rõ ràng, dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm để quá trình hiệp thương, giới thiệu và lựa chọn đại biểu diễn ra công bằng, minh bạch, đúng pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ phải tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể, không để xảy ra thiếu sót, góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Về kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, dự kiến sẽ xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng, chỉ đạo rà soát, chỉ đưa vào chương trình những nội dung đã đủ điều kiện; gửi tài liệu cho đại biểu đúng hạn, không để tình trạng gửi chậm hoặc đề nghị bổ sung vào chương trình ngay sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp.

Với các nội dung chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia phải nghiêm túc tuân thủ thời hạn gửi theo quy định của pháp luật.