Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, năm 2025 trong bối cảnh nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là doanh thu phát hành sách chính trị tăng trưởng tốt.

Công tác biên tập, xuất bản tiếp tục bảo đảm chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tính đến ngày 5/12/2025, Nhà xuất bản đã nộp duyệt 685 bản thảo, đạt 109,4% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thông tin đối ngoại. Sản lượng in đạt 529,5 triệu trang quy đổi.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Đáng chú ý, công tác phát hành và chuyển đổi số tạo bước đột phá mạnh mẽ, góp phần trực tiếp vào tăng trưởng doanh thu. Nhà xuất bản đưa vào vận hành website STstore đẩy mạnh truyền thông, bán sách qua các nền tảng số như Facebook, TikTok, Zalo, Shopee, Tiki, phát triển hơn 700 đầu sách điện tử, tăng cường số hóa dữ liệu sách lý luận, chính trị; mở rộng sách nói với hơn 210 mã QR tích hợp audio. Nhờ đó, doanh thu phát hành sách tăng tới 167,9% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng hiếm có trong lĩnh vực xuất bản sách chính trị - lý luận.

Năm 2026, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, lấy xuất bản sách chính trị - lý luận chất lượng cao gắn với chuyển đổi số và phát hành hiện đại làm trọng tâm, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức xuất bản theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hội nhập; lấy bạn đọc làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ đột phá. Nhà xuất bản cần chuyển từ tư duy làm sách truyền thống sang sản xuất tri thức đa nền tảng, phát triển đồng bộ sách giấy, sách điện tử, sách nói và tủ sách số, từng bước hình thành hệ sinh thái xuất bản lý luận, chính trị hiện đại.

Cùng với đó, nghiên cứu khoa học được xác định là trụ cột chiến lược, song hành với công tác biên tập - xuất bản, đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu và nền tảng số làm không gian phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên".

Cuốn sách "Tấm lòng với Đất nước" và "Gia đình, bạn bè và đất nước", do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm cũng khẳng định nhiệm vụ xây dựng đơn vị trở thành hình mẫu về xây dựng Đảng và văn hóa Đảng, phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi trang sách phải là một "hàng rào tư tưởng", mỗi công trình là một "pháo đài lý luận", thuyết phục bằng tri thức, khoa học, lẽ phải và sự thật, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

Ảnh: M.Chi