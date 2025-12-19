Cuốn sách mở ra từ thời khắc Bitcoin ra đời, khi bút danh Satoshi Nakamoto công bố bản sách trắng, khai sinh một đồng tiền kỹ thuật số phi tập trung, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ chính phủ hay ngân hàng nào. Ý tưởng táo bạo ấy nhanh chóng lan tỏa, thắp lên giấc mơ về tự do tài chính và một trật tự kinh tế mới. Nhưng đúng lúc thế giới bắt đầu chú ý, Satoshi Nakamoto lại biến mất, để lại một câu hỏi lớn.

Trong suốt 15 năm, Benjamin Wallace đã dấn thân vào một cuộc điều tra dai dẳng, đi qua nhiều quốc gia, từ London đến Los Angeles từ Arizona đến những căn phòng kín đáo, lần theo từng manh mối kỹ thuật số, sắc thái ngôn ngữ và lời khai mâu thuẫn. Tác giả tiếp cận hàng loạt nhân vật từng bị nghi ngờ là Satoshi, từ Hal Finney - người nhận giao dịch Bitcoin đầu tiên, Craig Wright - kỹ sư người Úc tự xưng là cha đẻ Bitcoin, cho đến những giả thuyết táo bạo liên quan tới các cơ quan tình báo.

Không chỉ là hành trình truy tìm danh tính, Truy tìm Satoshi còn phác họa toàn cảnh sự tiến hóa của Bitcoin, từ lý tưởng về tài chính phi trung gian, đến những cơn sốt đầu cơ, bong bóng và tranh cãi pháp lý. Với giọng kể kịch tính như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách đưa độc giả bước vào thế giới ngầm của tiền mã hóa - nơi tồn tại song song thiên tài, kẻ lập dị, nhà vô chính phủ và những tham vọng quyền lực ẩn sau công nghệ.

Tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí quốc tế như The Wall Street Journal, The New Yorker, The New York Post hay các tác giả nổi tiếng như James Patterson, Mark Manson. Nhiều ý kiến đánh giá đây là cuộc điều tra sâu sắc và hấp dẫn nhất từng được thực hiện xoay quanh bí ẩn lớn bậc nhất của thế kỷ 21.