Đá trên sân nhà, PVF đặt mục tiêu giành chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM. Phút 8, Nguyễn Văn Dương đá phạt vào góc thấp mở tỉ số trận đấu cho PVF. Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi hơn rất nhiều cho đội chủ nhà.

Trong thế trận như vậy, không bất ngờ khi đội khách phải nhận thêm bàn thua. Phút 33, sau pha trả ngược vừa tầm của đồng đội, Đỗ Nam Hiếu sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho PVF. Bước sang hiệp 2, PVF tiếp tục làm chủ thế trận, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về PVF.

PVF có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng B. Ảnh: VFF

Trong trận đấu còn lại của bảng B, Hà Nội đối đầu với TP.HCM. Đội bóng Thủ đô có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút 32 do công của Nguyễn Việt Long. Nỗ lực của TP.HCM trong hiệp 2 không được đền đáp và họ đành chấp nhận thất bại 0-1. Ở các trận đấu còn lại, PVF-CAND thắng Thể Công Viettel 1-0, Đắk Lắk thua Hà Tĩnh 0-4.