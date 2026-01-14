Sau khi bảng D hạ màn, hai tấm vé cuối cùng vào tứ kết U23 châu Á 2026 đã thuộc về U23 Australia và U23 Trung Quốc.

Tâm điểm của bảng đấu này là màn lội ngược dòng ấn tượng của Australia với chiến thắng 2-1, qua đó giành ngôi nhất bảng.

U23 Australia ngược dòng ngoạn mục chiếm ngôi đầu bảng D - Ảnh: AFC

Trong khi đó, U23 Trung Quốc xếp nhì, còn U23 Thái Lan gây thất vọng khi chỉ có 2 điểm sau 3 trận và sớm dừng bước.

Như vậy, 8 đội giành quyền vào tứ kết gồm: U23 Việt Nam, U23 Jordan (bảng A); U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B); U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc (bảng C); cùng U23 Australia và U23 Trung Quốc (bảng D).

Đáng chú ý, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng đấu này. Không những vậy, U23 Việt Nam cùng với U23 Nhật Bản là hai đội toàn thắng ở vòng bảng.

Hai nhánh đấu vòng knock-out U23 châu Á 2026 - Ảnh: Asean Football

Theo nhánh đấu, bốn cặp tứ kết gồm: U23 Việt Nam vs U23 UAE, U23 Nhật Bản vs U23 Jordan, U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc và U23 Australia vs U23 Hàn Quốc.

Các trận tứ kết diễn ra trong hai ngày 16 và 17/1, trong đó cuộc so tài giữa thầy trò HLV Kim Sang Sik và U23 UAE được chờ đợi nhất, diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn