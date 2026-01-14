Không có điều kỳ diệu cho U23 Thái Lan trong lượt trận cuối bảng D U23 châu Á 2026.

Kiểm soát bóng vượt trội, nhưng U23 Thái Lan không có được sự chủ động về thế trận trước U23 Trung Quốc thi đấu rất tốt.

Sau 90 phút, tỷ số là 0-0 và U23 Thái Lan phải về nước sớm, kéo dài chuỗi thất bại của bóng đá nước này từ năm 2025.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á – trong lần thứ 6 tham dự.

Điều thú vị, U23 Trung Quốc vào tứ kết với chỉ 1 bàn thắng – thấp nhất trong 8 đội mạnh nhất châu lục ở kỳ 2026. Ngoài ra, họ cùng Nhật Bản là hai đội giữ sạch lưới.

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan (4-3-3): Chommaphat Boonloet; S. Noiwong, P. Sienkrathok, S. Boonlha, O. Thiangkham; P. Buakhai, W. Inaram, P. Wongsa; C. Saelao, I. Sanron, C. Phutonyong.

U23 Trung Quốc (4-3-3): Li Hao; Umidjan Yusup, Peng Xiao, He Yiran, Hu Hetao; Yang Haoyu, Xu Bin, Mutellip Iminqari; Kuai Jiwen, Behram Abduweli, Wang Yudong.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc: