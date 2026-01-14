Không có điều kỳ diệu cho U23 Thái Lan trong lượt trận cuối bảng D U23 châu Á 2026.
Kiểm soát bóng vượt trội, nhưng U23 Thái Lan không có được sự chủ động về thế trận trước U23 Trung Quốc thi đấu rất tốt.
Sau 90 phút, tỷ số là 0-0 và U23 Thái Lan phải về nước sớm, kéo dài chuỗi thất bại của bóng đá nước này từ năm 2025.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á – trong lần thứ 6 tham dự.
Điều thú vị, U23 Trung Quốc vào tứ kết với chỉ 1 bàn thắng – thấp nhất trong 8 đội mạnh nhất châu lục ở kỳ 2026. Ngoài ra, họ cùng Nhật Bản là hai đội giữ sạch lưới.
Đội hình xuất phát:
U23 Thái Lan (4-3-3): Chommaphat Boonloet; S. Noiwong, P. Sienkrathok, S. Boonlha, O. Thiangkham; P. Buakhai, W. Inaram, P. Wongsa; C. Saelao, I. Sanron, C. Phutonyong.
U23 Trung Quốc (4-3-3): Li Hao; Umidjan Yusup, Peng Xiao, He Yiran, Hu Hetao; Yang Haoyu, Xu Bin, Mutellip Iminqari; Kuai Jiwen, Behram Abduweli, Wang Yudong.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc:
90'+6
Hết giờ! U23 Thái Lan 0-0 U23 Trung Quốc!
Nỗ lực tấn công của U23 Thái Lan không thành, phải về nước sớm và nhìn U23 Trung Quốc vào tứ kết.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Sittha Boonlha ham bóng trong tình huống tấn công, phải nhận thẻ vàng. U23 Thái Lan đang rất vội.
84'
Cơ hội! Chen Zeshi sút chéo góc, bóng đi chìm nhưng thủ môn U23 Thái Lan đổ người xử lý thành công sau hai lần chạm.
80'
Cả hai đội đều thực hiện những thay đổi nhân sự và chiến thuật. U23 Trung Quốc cần đảm bảo kết quả, trong khi U23 Thái Lan hy vọng đột biến.
77'
Không vào! Wang Yudong thực hiện pha cứa lòng chân phải tuyệt đẹp bên ngoài vòng cấm, bóng chệch cột dọc U23 Thái Lan trong gang tấc.
65'
Cơ hội! Thêm tình huống tấn công nguy hiểm khác của U23 Trung Quốc, nhưng Zhang Aihui đá ra ngoài.
63'
Cơ hội! Wang Yudong dứt điểm nhưng đi không chính xác. U23 Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ khiến đối thủ rối loạn.
57'
Không vào! Trong pha phản công nhanh của U23 Thái Lan, Iklas Sanron thoát xuống xâm nhập vòng cấm, tung cú sút góc hẹp bị Li Hao cản phá. Bóng đi cắt ngang mặt khung thành U23 Trung Quốc.
52'
Trong pha bóng bình thường của U23 Thái Lan, Peng Xiao phá bóng trượt suýt làm tung lưới đội nhà.
50'
U23 Trung Quốc tấn công nhanh bên cánh trái, nhưng Wang Yudong thực hiện pha căng ngang quá sâu.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U23 Thái Lan 0-0 U23 Trung Quốc!
U23 Thái Lan kiểm soát bóng nhưng thế trận vẫn bế tắc.
45'+3
Cơ hội! Hàng thủ U23 Trung Quốc thiếu tập trung, Peeranan Buakhai trong tư thế không bị kèm đánh đầu khiến thủ môn Li Hao phải cần hai nhịp để xử lý.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ!
43'
Xà ngang! Oussama Thiangkham thực hiện đường chuyền sâu vào vòng cấm, tương như không có gì nhưng bóng đi xoáy rơi trúng điểm nối xà ngang và cột dọc. Thủ môn Li Hao khẽ chạm bóng và bị đau.
41'
Bóng chạm tay cầu thủ U23 Thái Lan trong vòng cấm, nhưng tư thế khép sát người nên không có phạt đền.
40'
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc của U23 Thái Lan, tiền đạo Behram Abduweli tham gia phòng ngự đánh đầu ngược về khung thành nhà, Li Hao phản xạ cứu thua xuất sắc.
35'
U23 Trung Quốc hãm thành, 2 cú sút liên tiếp được tung ra nhưng đều chạm hậu vệ U23 Thái Lan.
33'
Kuai Jiwen dứt điểm không vượt qua hậu vệ U23 Thái Lan.
29'
Hu Hetao phạm lỗi với cầu thủ U23 Thái Lan, anh phản ứng xấu xí khi bị trọng tài thổi phạt, phải nhận thẻ vàng.
23'
Cơ hội! U23 Trung Quốc đáp trả ngay lập tức, Wang Yudong tận dụng sai lầm của U23 Thái Lan tung cú sút xa đi vọt xà ngang.
23'
Nguy hiểm! Chawanwit Saelao đá phạt treo bóng vào vòng cấm, Sittha Boonlha bật cao đánh đầu, thủ môn Li Hao giật mình nhưng rồi vẫn kịp phản ứng cứu thua.
20'
U23 Thái Lan chủ động cầm bóng, nhưng chủ yếu là các pha chuyền qua lại.
16'
Thêm một pha tấn công rất hay của U23 Trung Quốc, lần này từ cánh phải, Umidjan Yusup băng lên sút bóng trúng hậu vệ U23 Thái Lan.
13'
U23 Trung Quốc có pha tấn công tốt bên cánh trái, nhưng pha căng ngang không có ai kịp dứt điểm.
10'
Thế trận diễn ra khá cân bằng. Hai đội chủ động tranh chấp nhanh, với ưu thế các pha tay đôi phần nào nghiêng về U23 Trung Quốc.
5'
Iklas Sanron tung cú sút nhanh nhưng bóng đi quá cao so với khung thành U23 Trung Quốc.
1'
Trận đấu bắt đầu.